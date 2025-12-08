Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Agro / PLAZA INDEPENDENCIA

Por orden médica uno de los extrabajadores de Claldy debió abandonar la huelga de hambre

Mauricio Fernández, uno de los dos extrabajadores de Claldy que iniciaron una huelga de hambre, debió suspender la medida por indicación médica

8 de diciembre 2025 - 13:29hs
Claldy: Mauricio Fernández y Anibal Apollonia, durante la huelga de hambre.

Claldy: Mauricio Fernández y Anibal Apollonia, durante la huelga de hambre.

Foto: PIT-CNT

Mauricio Fernández, uno de los dos extrabajadores de Claldy que el miércoles 3 de diciembre iniciaron una huelga de hambre, en una carpa sindical instalada en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva en Montevideo, debió suspender la medida por indicación médica, al presentar un cuadro de hipertensión de reciente comienzo, con arritmia cardíaca y mala respuesta al tratamiento.

Uno de los extrabajadores de Claldy sigue en huelga de hambre

La noticia, informada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) este lunes 8, fue confirmada a El Observador por Anibal Apollonia, el otro trabajador que está en buenas condiciones en general y por lo tanto sigue adelante con la medida.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.56.08
Los extrabajadores de Claldy junto a la carpa sindical, frente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia.

Los extrabajadores de Claldy junto a la carpa sindical, frente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia.

El contexto

Más noticias
Sector forestal: destacado generador de empleo desde la investigación, pasando por viveros y predios forestados, en complejos industriales para agregado de valor y la gestión comercial local y de exportación.
INFORME

La gran necesidad del sector forestal para crecer "a otro ritmo" y despegarse de la ganadería

Carnicerías tradicionales ante un momento de alta demanda, como sucede en cada previa de 1° de Mayo o cuando llegan otros feriados y el Día del Madre.
COMERCIO

Llegan las fiestas y hay referencias de precios en carnicerías tradicionales en lechón, cordero, pollo y asado

La FTIL indicó que "la huelga de hambre que iniciaron dos de nuestros compañeros despedidos de manera antisindical por la empresa Claldy (...) se trata de una decisión determinante, resuelta de manera meditada, reflexiva, jugada, que implica no solamente a nuestros dos compañeros sino a todos nosotros, que estamos acompañando y rodeando la carpa de la dignidad".

"Estoy bien, tomando agua, te y agua de manzana hervida, yo puedo seguir por ahora, pero Mauricio tuvo que por obligación parar y está ahora en la sede de la AOEC (Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole), pero creo que más tarde se dará una vuelta por acá", detalló Apollonia.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.56.08 (4)
Carpa sindical de la FTIL en la Plaza Independencia.

Carpa sindical de la FTIL en la Plaza Independencia.

La FTIL, sobre el estado de Mauricio Fernández, indicó: "El equipo médico que monitorea a los trabajadores en el desarrollo de la huelga de hambre informó que debía interrumpir el ayuno, decisión que fue inmediatamente adoptada".

f25bf529-58b4-4447-a66f-bc6cde881290

FTIL informó la postergación del paro y movilización

En otro orden, considerando los pronósticos de mal estado del tiempo, la FTIL decidió postergar la movilización que, acompañada de un paro parcial en toda la industria láctea del país, estaba prevista para este martes 9 de diciembre, como expresión de apoyo a la huelga de hambre iniciada por los extrabajadores de Claldy.

La movilización y el paro -decisiones del Plenario Nacional de la FTIL- se harán el miércoles 10, con la concentración desde la hora 10 en la Plaza Independencia, donde está la carpa ya mencionada.

Luego de esa actividad, se añadió, representantes de la federación participarán en una reunión con integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo.

efbea4df-9bcd-450d-b909-9b1e8195a99c
Temas:

Claldy huelga de hambre FTIL industria láctea AOEC

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Paola Bianco y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos