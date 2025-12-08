Por orden médica uno de los extrabajadores de Claldy debió abandonar la huelga de hambre

Mauricio Fernández, uno de los dos extrabajadores de Claldy que el miércoles 3 de diciembre iniciaron una huelga de hambre , en una carpa sindical instalada en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva en Montevideo, debió suspender la medida por indicación médica , al presentar un cuadro de hipertensión de reciente comienzo, con arritmia cardíaca y mala respuesta al tratamiento.

La noticia, informada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) este lunes 8, fue confirmada a El Observador por Anibal Apollonia, el otro trabajador que está en buenas condiciones en general y por lo tanto sigue adelante con la medida .

Los extrabajadores de Claldy junto a la carpa sindical, frente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia.

La FTIL indicó que "la huelga de hambre que iniciaron dos de nuestros compañeros despedidos de manera antisindical por la empresa Claldy (...) se trata de una decisión determinante, resuelta de manera meditada, reflexiva, jugada, que implica no solamente a nuestros dos compañeros sino a todos nosotros, que estamos acompañando y rodeando la carpa de la dignidad".

"Estoy bien, tomando agua, te y agua de manzana hervida, yo puedo seguir por ahora, pero Mauricio tuvo que por obligación parar y está ahora en la sede de la AOEC (Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole), pero creo que más tarde se dará una vuelta por acá", detalló Apollonia.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 13.56.08 (4) Carpa sindical de la FTIL en la Plaza Independencia. Foto: Gaston Britos / FocoUy

La FTIL, sobre el estado de Mauricio Fernández, indicó: "El equipo médico que monitorea a los trabajadores en el desarrollo de la huelga de hambre informó que debía interrumpir el ayuno, decisión que fue inmediatamente adoptada".

FTIL informó la postergación del paro y movilización

En otro orden, considerando los pronósticos de mal estado del tiempo, la FTIL decidió postergar la movilización que, acompañada de un paro parcial en toda la industria láctea del país, estaba prevista para este martes 9 de diciembre, como expresión de apoyo a la huelga de hambre iniciada por los extrabajadores de Claldy.

La movilización y el paro -decisiones del Plenario Nacional de la FTIL- se harán el miércoles 10, con la concentración desde la hora 10 en la Plaza Independencia, donde está la carpa ya mencionada.

Luego de esa actividad, se añadió, representantes de la federación participarán en una reunión con integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo.