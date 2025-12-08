Dólar
La decisión de Liverpool con Mohamed Salah en la convocatoria para el partido ante Inter de Liga de Campeones luego de sus duras críticas al club y a su entrenador

"Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa", señaló el egipcio, excompañero de Darwin Núñez

8 de diciembre 2025 - 13:52hs
Mo Salah en la práctica de Liverpool

Foto: AFP

Liverpool anunció este lunes que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria para el partido del martes contra el Inter en Milán, dos días después de las duras críticas del delantero egipcio a los dirigentes del club y a su entrenador Arne Slot.

"Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos", dijo Salah el sábado en Leeds tras quedarse en el banquillo de suplentes por tercer partido consecutivo, convencido de que "alguien" (no citó directamente a Slot) quiere responsabilizarle de la mala temporada de los Reds.

El delantero se entrenó por la mañana con sus compañeros, pero luego no fue incluido en la lista de convocados para viajar a Milán.

Medios británicos informaron que la ausencia no estaba motivada por una medida disciplinaria, sino que había sido decisión técnica del entrenador neerlandés.

Mohamed Salah y Darwin Núñez
INGLATERRA

Tras la salida de Darwin Núñez de Liverpool, Jamie Carragher, leyenda del club, cargó contra Mohamed Salah y su pobre rendimiento

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

20250816 El llanto de Mohamed Salah por su gol para Liverpool, luego de festejar como Diogo Jota
El llanto de Mohamed Salah por su gol para Liverpool, luego de festejar como Diogo Jota

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada", declaró "El Faraón" en Elland Road.

"Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa".

Salah marcó 34 goles y dio 23 pases de gol la temporada pasada, contribuyendo de forma decisiva al título liguero de los Reds, lo que le sirvió para renovar su contrato por otros dos años.

Pero los malos resultados del Liverpool esta temporada, sobre todo en la Premier League (octavo a 10 puntos del líder Arsenal) y la llegada de jugadores comprados a precio de oro (sólo en Wirtz, Isak y Ekitiké el club invirtió más de 400 millones de dólares), han acabado provocando que Salah pierda su condición de intocable.

"Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación", denunció el futbolista de 33 años.

Liverpool visitará el martes (17:00 horas) a Inter con la necesidad de sumar puntos, ya que a solo tres jornadas para el final de la primera fase, ha sumado 9 puntos y se encuentra fuera del Top 8 que permite clasificarse directamente para octavos.

