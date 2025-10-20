Tras la salida de Darwin Núñez de Liverpool, Jamie Carragher, leyenda del club, cargó contra Mohamed Salah y su pobre rendimiento

Jamie Carraghe r, leyenda de Liverpool, pidió que Mohamed Salah no tenga la titularidad asegurada después de su pobre rendimiento en este inicio de temporada, en la que el club ya no cuenta con el uruguayo Darwin Núñez , quien pasó a Al Hilal de Arabia Saudita.

El egipcio, Bota de Oro del año pasado y cuarto en el Balón de Oro, ha marcado tres goles y repartido tres asistencias en este inicio de curso, pero sus actuaciones en general han dejado bastante que desear , hasta el punto que Arne Slot le quitó para meter a Jeremie Frimpong en los últimos minutos de la derrota contra el Manchester United.

"Creo que estamos en el punto en el que Salah no debería tener garantizado empezar todos los partidos . No creo que Salah esté al nivel de Virgil Van Dijk en el sentido de saber que siempre va a estar en la alineación", dijo el que fuera defensor del Liverpool en "Sky Sports".

"Liverpool tiene ahora dos partidos fuera de casa, en Champions en Fráncfort y luego van a Brentford. No creo que Salah deba empezar ambos partidos", agregó Carragher.

Además de ganar la Premier League, Salah fue el máximo goleador de la competición, máximo asistente y mejor jugador, tanto por la Premier como por el sindicato de futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés). Esto le valió una renovación multimillonaria por parte del Liverpool para los dos siguientes años.

"Creo que en Anfield sí debería ser titular, porque el Liverpool va a llevar la iniciativa y el equipo va a estar alrededor del área y va a tener ocasiones, pero fuera de casa, donde hace falta ayudar al lateral, no creo que debería ser titular siempre a este nivel".

"¿Le parecerá bien? Seguramente no, pero cuando tienes cierta edad tienes que entenderlo, especialmente cuando no estás jugando bien. Es diferente si estás marcando goles y te quitan. Pero ahora no creo que Mo esté en posición de quejarse si se queda fuera un par de partidos", añadió Carragher.

