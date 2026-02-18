Wayne Rooney, goleador histórico de Inglaterra, respaldó a Darwin Núñez en su paso por Liverpool al analizar la actualidad de los de Anfield; mirá lo que dijo

La exestrella del Manchester United y segundo goleador histórico de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney , respaldó al uruguayo Darwin Núñez por su paso por Liverpool al analizar el presente de los “reds”.

El atacante que actualmente es entrenador comparó el momento de los de Anfield tras su pasada campaña en la que fueron campeones de la Premier League.

Tras finalizar la temporada, Darwin fue transferido a Al Hilal de Arabia Saudita, su actual equipo.

“Si nos fijamos en el Liverpool de la temporada pasada y la actual, (Mohamed) Salah y (Virgil) Van Dijk no han estado en su mejor momento. Además, tiene la ausencia de Trent (Alexander-Arnold), (Andy) Robertson, que no ha jugado muchos partidos, la marcha de Luis Díaz y la situación de (Diogo) Jota”, comentó.

Y luego mencionó al uruguayo. “Incluso Núñez aportó algo. No fue fantástico, pero aportó algo. El Liverpool perdió a muchos jugadores, así que está en una especie de reconstrucción".

Rooney también comparó a los entrenadores. “No creo que (Arne) Slot tenga esa aura para el Liverpool. Quizás porque Liverpool acaba de salir de la era de Jürgen Klopp como entrenador y es difícil que alguien lo sustituya, pero no creo que tenga esa aura”, señaló.

“Es extraño hablar de que Slot sea sometido a juicio para conservar su puesto, cuando acaba de ganar la Premier League. He hablado con entrenadores y sé que a veces puede ser difícil, pero si no los lleva al top-5 de la Premier League, lo despedirán, sin duda. Es una locura decir eso cuando acaba de ganar el título", comentó.