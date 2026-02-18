Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Wayne Rooney, goleador histórico de Inglaterra, respaldó a Darwin Núñez en su paso por Liverpool al analizar la actualidad de los de Anfield; mirá lo que dijo

"Liverpool perdió a muchos jugadores, así que está en una especie de reconstrucción", analizó el ex Manchester United

18 de febrero 2026 - 9:31hs
Darwin Núñez

Darwin Núñez

Foto: AFP

La exestrella del Manchester United y segundo goleador histórico de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney, respaldó al uruguayo Darwin Núñez por su paso por Liverpool al analizar el presente de los “reds”.

El atacante que actualmente es entrenador comparó el momento de los de Anfield tras su pasada campaña en la que fueron campeones de la Premier League.

1657820584260.webp
Wayne Rooney
Wayne Rooney

Tras finalizar la temporada, Darwin fue transferido a Al Hilal de Arabia Saudita, su actual equipo.

“Si nos fijamos en el Liverpool de la temporada pasada y la actual, (Mohamed) Salah y (Virgil) Van Dijk no han estado en su mejor momento. Además, tiene la ausencia de Trent (Alexander-Arnold), (Andy) Robertson, que no ha jugado muchos partidos, la marcha de Luis Díaz y la situación de (Diogo) Jota”, comentó.

Darwin Núñez
URUGUAYO

La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

 Darwin Núñez celebra uno de sus goles con el Al Hilal
REDES

El mensaje de Darwin Núñez luego de anotar dos goles para el Al Hilal, en medio de su polémica salida de la lista para la Liga de Arabia Saudita

Lo que dijo Wayne Rooney sobre Darwin Núñez

Y luego mencionó al uruguayo. “Incluso Núñez aportó algo. No fue fantástico, pero aportó algo. El Liverpool perdió a muchos jugadores, así que está en una especie de reconstrucción".

20250804 Darwin Núñez volvió a convertir para Liverpool en una pretemporada muy buena
Darwin Núñez volvió a convertir para Liverpool en una pretemporada muy buena

Darwin Núñez volvió a convertir para Liverpool en una pretemporada muy buena

Rooney también comparó a los entrenadores. “No creo que (Arne) Slot tenga esa aura para el Liverpool. Quizás porque Liverpool acaba de salir de la era de Jürgen Klopp como entrenador y es difícil que alguien lo sustituya, pero no creo que tenga esa aura”, señaló.

Wayne Rooney y Steven Gerrard le reclaman a Larrionda en Sudáfrica 2010
Wayne Rooney y Steven Gerrard le reclaman a Larrionda en Sudáfrica 2010
Wayne Rooney y Steven Gerrard le reclaman a Larrionda en Sudáfrica 2010

“Es extraño hablar de que Slot sea sometido a juicio para conservar su puesto, cuando acaba de ganar la Premier League. He hablado con entrenadores y sé que a veces puede ser difícil, pero si no los lleva al top-5 de la Premier League, lo despedirán, sin duda. Es una locura decir eso cuando acaba de ganar el título", comentó.

Temas:

Wayne Rooney Darwin Núñez

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos