El mensaje de Darwin Núñez luego de anotar dos goles para el Al Hilal, en medio de su polémica salida de la lista para la Liga de Arabia Saudita
Con la celebración de uno de sus goles el jugador de la selección uruguaya mostró su descontento con la decisión, que lo deja con solo cuatro partidos por disputar hasta el comienzo del Mundial 2026
17 de febrero 2026 - 13:18hs
Darwin Núñez celebra uno de sus goles con el Al Hilal
Foto: @Alhilal_FC
El uruguayo Darwin Núñez anotó dos goles este lunes para que el Al Hilal le gane 2-1 al Al Wahda de Emiratos Árabes por la Liga de Campeones de Asia, luego de que su equipo lo dejara afuera de los ocho extranjeros con los que terminará la disputa de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.
Con la celebración de uno de sus goles el jugador de la selección uruguayamostró su descontento con la decisión, que lo deja con solo cuatro partidos por disputar hasta el comienzo del Mundial 2026, el 11 de junio.
El primer gol no lo gritó, mientras todos sus compañeros corrieron a abrazarlo. Después se sentó en el cartel de publicidad estática e hizo un gesto de servirse una bebida y tomarla.
En el segundo, que sí festejó, fue luego captado por las cámaras mirando en forma desafiante a una tribuna y profiriendo un insulto que solo él sabe a quién fue dirigido.
Tras el partido, el delantero publicó un mensaje en una historia de su cuenta de Instagram, en la que valoró el apoyo de su familia en este complicado momento de su carrera.
"Gracias por estar en esos momentos que más lo necesito, siempre por ustedes y para ustedes, los amo", escribió Darwin, antes de poner las iniciales "LDCI", que refieren a su pareja, la española Lorena Mañas, sus hijos Darwin e Isabella y su hijastra Chloe.