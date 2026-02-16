Segundo gol de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia: mirá el peculiar festejo de su primer tanto

Darwin Núñez es titular este lunes en Al Hilal que, ya clasificado, cierra la fase de grupos de la Champions League de Asia enfrentando a Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La semana pasada, el DT decidió prescindir del uruguayo para lo que queda de la Saudi Pro League por lo que de acá al Mundial 2026 (inicia el 11 de junio) solo podrá jugar en la Champions donde su equipo ya está clasificado a octavos de final independientemente del resultado que tenga este lunes.

La razón de la decisión estriba en el cupo de extranjeros que para el torneo local es de ocho y Al Hilal contrató recientemente a Karim Benzema.

ARABIA SAUDITA Luego de todo lo ocurrido en la semana, Darwin Núñez vuelve a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita este lunes

SELECCIÓN URUGUAYA Darwin Núñez se queda en Arabia Saudita: el karma que vive el goleador, agravado por un problema de rodilla a cuatro meses del Mundial 2026

Darwin abrió la cuenta a los 19' tras asistencia del portugués Ruben Neves. Fue en un centro al segundo palo donde ganó de arriba para vencer al golero con implacable cabezazo.

No gritó el gol, fue saludado por todos sus compañeros, incluso por Neves, capitán del equipo.

Después volvió sobre sus pasos, se sentó en un cartel de publicidad estática, hizo un gesto de servirse una bebida para tomarla y luego levantó el brazo hacia la tribuna.

A los 32' empató Brahima Diarra y el primer tiempo terminó 1-1.

A los 77', Darwin metió el segundo gol, de pierna zurda, tras aprovechar una buena asistencia al segundo palo de Sultan Mandash.

20260216 Gol de Darwin Núñez, segundo

.