El Observador / Fútbol Internacional / EN LA LUPA

Segundo gol de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia: mirá el peculiar festejo de su primer tanto

Radiado del plantel que terminará la disputa de la Saudi Pro League, Darwin Núñez solo puede jugar de acá al Mundial 2026 en la Champions League de Asia; hoy Simone Inzaghi puso a los suplentes y le dio titularidad

16 de febrero 2026 - 16:14hs

Darwin Núñez es titular este lunes en Al Hilal que, ya clasificado, cierra la fase de grupos de la Champions League de Asia enfrentando a Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

El entrenador Simone Inzaghi dispuso una formación totalmente alternativa.

La razón de la decisión estriba en el cupo de extranjeros que para el torneo local es de ocho y Al Hilal contrató recientemente a Karim Benzema.

Darwin abrió la cuenta a los 19' tras asistencia del portugués Ruben Neves. Fue en un centro al segundo palo donde ganó de arriba para vencer al golero con implacable cabezazo.

No gritó el gol, fue saludado por todos sus compañeros, incluso por Neves, capitán del equipo.

Después volvió sobre sus pasos, se sentó en un cartel de publicidad estática, hizo un gesto de servirse una bebida para tomarla y luego levantó el brazo hacia la tribuna.

A los 32' empató Brahima Diarra y el primer tiempo terminó 1-1.

A los 77', Darwin metió el segundo gol, de pierna zurda, tras aprovechar una buena asistencia al segundo palo de Sultan Mandash.

20260216 Gol de Darwin Núñez, segundo

.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal

