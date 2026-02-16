Segundo gol de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia: mirá el peculiar festejo de su primer tanto
Radiado del plantel que terminará la disputa de la Saudi Pro League, Darwin Núñez solo puede jugar de acá al Mundial 2026 en la Champions League de Asia; hoy Simone Inzaghi puso a los suplentes y le dio titularidad
16 de febrero 2026 - 16:14hs
Darwin Núñez es titular este lunes en Al Hilal que, ya clasificado, cierra la fase de grupos de la Champions League de Asia enfrentando a Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.
El entrenador Simone Inzaghi dispuso una formación totalmente alternativa.