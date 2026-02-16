Darwin Núñez vivió este lunes un partido muy especial en Al Hilal, equipo que decidió la semana pasada dejarlo afuera de los ocho extranjeros con los que terminará la disputa de la Saudi Pro League. Con esa decisión, el uruguayo solo puede jugar por la Liga de Campeones de Asia, de acá al Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.
La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal
Darwin Núñez tuvo este lunes un partido muy especial con Al Hilal: ganaron por la Liga de Campeones de Asia, metió dos goles y en las dos celebraciones tuvo gestos diferentes