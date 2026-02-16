La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

Darwin Núñez vivió este lunes un partido muy especial en Al Hilal, equipo que decidió la semana pasada dejarlo afuera de los ocho extranjeros con los que terminará la disputa de la Saudi Pro League. Con esa decisión, el uruguayo solo puede jugar por la Liga de Campeones de Asia, de acá al Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

En partido correspondiente a la última fecha de la fase de liga de la Champions asiática, contra Al Wahda, Núñez fue titular y marcó los dos goles del triunfo.

El primero no lo gritó, mientras todos sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Después se sentó en el cartel de publicidad estática e hizo un gesto de servirse una bebida y tomarla.

En el segundo, que sí festejó, fue luego captado por las cámaras mirando en forma desafiante a una tribuna y profiriendo un insulto que solo él sabe a quién fue dirigido.