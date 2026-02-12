Dólar
PEÑAROL

Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

Darwin Núñez atraviesa una delicada situación en Al Hilal a cuatro meses de que arranque el Mundial: si se queda podrá jugar como máximo cinco partidos y si decide salir, los mercados que quedan abiertos son poco apetecibles

12 de febrero 2026 - 19:52hs
Darwin Núñez en Peñarol

Darwin Núñez en Peñarol

Darwin Núñez tendrá la posibilidad de jugar apenas cinco partidos de acá al Mundial 2026 si se queda en Al Hilal, equipo de Arabia Saudita que tuvo que recortar el cupo de extranjeros para la disputa de la Saudi Pro League luego de la contratación del francés Karim Benzema. El DT italiano Simone Inzaghi decidió prescindir del delantero de la selección de Uruguay.

Las fechas en las que podrá jugar serán entre el 2 y 11 de marzo los partidos de ida y vuelta de octavos, y si clasifica, del 16 al 18 de abril en cuartos, 20 y 21 de ese mes, semifinales y la final, el 25 de abril.

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México comienza el 11 de junio.

Eric Remedi
PEÑAROL

El equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español y todas las bajas que tendrá Diego Aguirre

Desde su llegada a Al Hilal, Darwin disputó 16 partidos, anotó seis goles y brindó cuatro asistencias. Van primeros y le llevan un punto a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Planteada esta situación y con el Mundial asomando en el horizonte, Darwin Núñez se plantea ahora la posibilidad de salir de Al Hilal para buscar un equipo donde encuentre continuidad para llegar con ritmo al Mundial.

Para Marcelo Bielsa es el centrodelantero titular de la selección, más allá de que está próximo de llegar a dos años sin anotar en la celeste.

En febrero, el nacido en Artigas estuvo cerca de pasar a Fenerbahce de Turquía. Ese mercado cerró el viernes de la semana pasada.

El gran problema al que se enfrenta ahora es que la mayoría de los mercados mundiales ya cerraron.

Y el otro gran problema es que Al Hilal invirtió en su contratación € 53 millones en agosto del año pasado.

Además, el futbolista percibe un salario de € 25 millones al año.

¿Qué mercados de fichajes siguen abiertos a nivel mundial?

Liga Cuándo cierra
Montenegro 13 de febrero
Serbia 13 de febrero
Hungría 14 de febrero
Eslovenia 15 de febrero
Grecia 16 de febrero
Suiza 16 de febrero
Croacia 17 de febrero
Uzbekistán 19 de febrero
Rusia 19 de febrero
Chile 20 de febrero
Eslovaquia 21 de febrero
Uruguay 25 de febrero
Bulgaria 25 de febrero
Brasil 3 de marzo
China 5 de marzo
Colombia 6 de marzo
Argentina 10 de marzo
Ucrania 11 de marzo
Suecia 25 de marzo
MLS 26 de marzo
Kazajistán 3 de abril
Japón 4 de abril

¿Se ilusiona Peñarol con la llegada de Darwin Núñez?

"Ojalá", fue lo primero que dijo un consejero de Peñarol sobre la posibilidad de que Darwin Núñez, formado por Peñarol, pueda retornar al club por unos meses de modo tal de tener rodaje para el Mundial.

"Diego (Aguirre) no nos va a decir que no por semejante jugador por más que tenga el puesto bien cubierto", comentó la fuente consultada.

"Realmente no veo posible que un jugador del nivel de Darwin y la carrera que tiene pueda volver ahora a Uruguay, es muy difícil", reconoció el dirigente que igual dejó una puertita abierta: "Hay que ver qué pasa con el correr de las horas".

Otro consejero contestó ante la consulta de Referí con un "no" rotundo, basado en lo que es la realidad de los mercados donde ha estado el jugador en los últimos años: Premier League y Saudi Pro League.

Lo que sí se reconoce es que los mercados que quedan abiertos son poco apetecibles para un jugador de la clase mundial de Darwin Núñez. Y ninguno está cerca de competir o sentarse a negociar con una mega potencia económica como Al Hilal. Porque a la hora de negociar un préstamo, los clubes se reparten en porcentajes las obligaciones y el salario que cobra el jugador es astronómico (ronda los € 2 millones mensuales).

Rusia, una liga de segundo orden en Europa, o Brasil y Argentina por lo que mueven sus mercados a nivel interno y en Copa Libertadores parecen opciones remotas, pero tal vez más tentadoras que volver a Uruguay.

Pero lo cierto es que Darwin Núñez será quien deba decidir y moverse -o no- ante su club para buscar su mejor panorama de cara al Mundial. Por las dudas, Peñarol le hará saber que tiene las puertas abiertas.

"En Peñarol estamos enfocados en cerrar el plantel. Diego (Aguirre) sigue diciendo que aún tiene esperanzas por la llegada de Nicolás Vallejo, ya no hay otro extremo en carpeta para sumar si no es él y sigue en pie el interés por el Indio Roberto Fernández, sabiendo que es difícil por las pretensiones de Godoy Cruz", agregó la fuente consultada.

Temas:

Darwin Núñez Peñarol Al Hilal

Pablo Pereira
DIVISIONAL C

Rampla Juniors comenzó a entrenar, bajó drásticamente el presupuesto, ya contrató a siete jugadores pero necesita pagar USS 650 mil para quedar habilitado a jugar en la C

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
CLÁSICO

Nacional y Peñarol recibieron importantes multas por los incidentes que generaron sus hinchas en el clásico de la Supercopa Uruguaya

