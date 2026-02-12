Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: Inumet prevé una jornada estable y descenso de temperatura para este viernes 13 de febrero

Tras el paso de un frente frío que trajo tormentas severas a gran parte del territorio, Uruguay experimentará un respiro climático este jueves

12 de febrero 2026 - 20:30hs
20250131 Playa, calor, verano, casilla de guardavidas, bandera verde, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) proyecta una jornada marcada por la estabilidad y un alivio en las temperaturas extremas para este viernes 13 de febrero.

Luego de varios días bajo la influencia de una masa de aire cálida y húmeda que disparó las sensaciones térmicas, el panorama meteorológico para este viernes refleja una mejora en las condiciones climáticas.

Pronóstico por región

Según el pronóstico de Inumet, la mañana comenzará con cielos algo nubosos y la presencia de neblinas en diversas zonas del país, especialmente en áreas bajas y cercanas a cursos de agua. Se recomienda precaución a los conductores que circulen por las rutas nacionales en las primeras horas del día debido a la reducción de visibilidad.

Hacia la tarde y noche, se espera que el cielo se mantenga claro y algo nuboso en todo el territorio nacional. Las temperaturas para esta jornada se situarán en un rango mucho más agradable que en los días previos:

  • Temperatura mínima: se ubicará en el entorno de los 16°C, sintiéndose especialmente fresca en el sur y este del país.
  • Temperatura máxima: superará los 30°C en el norte del país. En el resto rondará los 25°C y 27°C.
  • En el Área Metropolitana, el viento soplará predominantemente del sector este y sureste, con intensidades de entre 10 y 30 km/h, lo que aportará una brisa marina refrescante durante la tarde.

Recomendaciones y radiación UV

A pesar del descenso de la temperatura, se recuerda que el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantiene en niveles "Muy Altos" o "Extremos" debido a la época del año y la escasa nubosidad prevista para la tarde. Se exhorta a la población a:

  • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.
  • Utilizar protector solar de amplio espectro, sombreros y ropa ligera de colores claros.
  • Mantener una hidratación constante, priorizando el consumo de agua.
