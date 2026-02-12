MSP entiende que firma de Satdjian para habilitar convenio de ASSE con el Círculo Católico no se ajustó a derecho e investiga su rol en trámite con Casa de Galicia

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) concluyó una investigación administrativa sobre las actuaciones de la cartera durante el anterior gobierno al autorizar el convenio de complementación de servicios entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Círculo Católico. El organismo dirigido por Cristina Lustemberg responderá en los próximos días un oficio que el pasado 10 de octubre le había enviado ASSE para “solicitarle información de carácter relevante” respecto a estos contratos con el Círculo y el Casmu.

Al resolver el inicio de la investigación administrativa, el MSP observó que era “incorrecta” o “carente de la debida fundamentación” la firma del exsubsecretario nacionalista José Luis Satdjian en el oficio del 9 de setiembre de 2022 con que la cartera dio luz verde al convenio de ASSE con el Círculo Católico, cuando a entender de las autoridades eso es “competencia del ministro”.

De hecho, quien entonces ocupaba ese cargo, el cabildante Daniel Salinas, fue quien estampó su firma dos meses antes –el 25 de julio de 2022– para autorizar un convenio de ASSE con el Casmu. De acuerdo al TOCAF, cualquier complementación de servicios del prestador público requiere previo informe favorable del MSP.

Ahora, según pudo reconstruir El Observador, la nueva administración encargó un informe a su asesoría Jurídica, que determinó que la autorización prestada por Satdjian para el contrato con el Círculo Católico no tuvo el debido proceso y no se ajusta a derecho en primera instancia. El MSP marca que el exjerarca –quien pertenecía al sector de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional– no tenía la potestad de firmar dado que para esa fecha el ministro Salinas estaba en funciones .

Esa conclusión estará incluida en una respuesta que en los próximos días le enviará el MSP a ASSE, cuyo nuevo directorio presidido por Álvaro Danza dio de baja meses atrás el referido convenio con el Círculo Católico. La cartera también tiene previsto elevar una consulta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la validez del contrato firmado en 2022.

Habilitación de convenio ASSE con Círculo Católico con firma de Satdjian La firma de Satdjian que ahora es cuestionada por el MSP

Además, el MSP abrirá una nueva investigación administrativa para recabar información sobre los convenios de ASSE con todos los prestadores durante el pasado gobierno. En este sentido, la nueva administración pone la lupa en que también fue Satdjian quien firmó el 29 de julio de 2022 la resolución para autorizar al Círculo Católico a constituir hipoteca a favor de República Afisa sobre los inmuebles adquiridos por el Círculo Católico a la liquidada Casa de Galicia por US$ 15,3 millones, según la documentación a la que accedió El Observador.

Satdjian firmó entonces en calidad de subsecretario “en ejercicio de las atribuciones delegadas”, luego de que Salinas le delegase ese mismo día la “atribución de resolver” sobre esas actuaciones.

Cruces

Al iniciar la investigación administrativa, el MSP había marcado que el expediente vinculado al contrato de ASSE con el Casmu –el que autorizó Salinas como ministro en un plazo de unos dos meses– da "mayor detalle" que el firmado por Satdjian, que fue "dictado en menos de un mes".

La cartera observó entonces que "surgen diferencias relevantes" en la "tramitación y resolución" de ambos expedientes, por lo que el proceso administrativo se propone para "esclarecer las causas de tales discrepancias y determinar, en su caso, responsabilidades y pertinencia" de los actos administrativos en torno al contrato con Círculo Católico. Búsqueda había informado que la cartera entendía que hubo un “tratamiento notoriamente más expedito” a favor de esta mutualista, en la que se desempeñaba Leonardo Cipriani previo a ser nombrado presidente de ASSE bajo el gobierno de Lacalle Pou.

Además, el MSP observó que el convenio con el Casmu había surgido de una necesidad identificada por ASSE al realizar el pedido en función de cantidad de camas requeridas y departamentos proyectados, mientras que con el Círculo "el impulso inicial” había sido del mismo privado, que solicitó “ser considerado para prestar el mismo tipo de servicio, modificando así el sentido y el origen de la gestión".

Tras conocerse la noticia, el hoy diputado opositor Satdjian denunció un “enchastre y manejo político” en su contra en entrevista con Montecarlo, y argumentó que Salinas se abstenía de firmar aquellas actuaciones que involucraran mutualistas en las que él se hubiera desempeñado antes de ser ministro. El Frente Amplio cuestionó entonces que eso no detuvo al jerarca cabildante de firmar él mismo el oficio para dar luz verde al convenio de ASSE con Casmu, donde había sido gerente.