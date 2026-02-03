MSP listó una serie de recomendaciones clave para evitar riesgos generados por altas temperaturas

Ante la persistencia de altas temperaturas en distintos puntos del país, y tras el anunció de "gran peligro" del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil por ola de calor que podría afectar regiones limítrofes con Uruguay , el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que recordó que el calor puede generar riesgos para la salud , muchos de los cuales pueden prevenirse con medidas simples . No obstante, advirtió sobre la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del exceso de calor y del golpe de calor , que constituye una emergencia médica .

Desde la cartera señalaron que el exceso de calor puede manifestarse a través de calambres, fatiga intensa, dolor de cabeza, náuseas o vómitos . A esto se suman los signos de deshidratación , como decaimiento, boca y piel seca, ojos hundidos, sed intensa y pulso acelerado .

En los casos más graves, el golpe de calor se presenta con temperatura corporal mayor a 39,4 °C , piel caliente, roja y seca , pulso rápido , dolor de cabeza intenso , mareos , confusión y, en algunos casos, pérdida del conocimiento , una situación que requiere asistencia médica inmediata .

El MSP indicó que algunas personas presentan mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas. Entre ellas se encuentran niños y niñas menores de 6 años , personas mayores de 65 años , embarazadas , personas con enfermedades crónicas , personas con discapacidad y quienes trabajan o realizan actividad física intensa al aire libre .

Recomendaciones para cuidarse del calor

Para reducir los riesgos, el Ministerio recomendó evitar la exposición al sol y la actividad física intensa entre las 10 y las 18 horas, y mantener una hidratación frecuente, incluso sin sentir sed. En el caso de niños, personas mayores y lactantes, se aconseja ofrecer líquidos regularmente y mantener la lactancia a demanda.

También sugirió permanecer en lugares frescos, ventilados y a la sombra, optar por comidas livianas, con frutas y verduras, y evitar el consumo de alcohol. Para aliviar el calor, se recomienda refrescar el cuerpo con duchas tibias o paños húmedos, además de usar ropa liviana, gorro, lentes de sol y protector solar.

Otra advertencia clave es no dejar personas que requieran cuidados ni mascotas dentro de vehículos, ni siquiera por períodos breves. Ante la aparición de síntomas, el MSP indicó que se debe consultar en el servicio de salud y, si se sospecha un golpe de calor, solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona a un lugar fresco si es posible.

Información y cuidados adicionales

El Ministerio aconsejó mantenerse informado a través de los avisos del Instituto Uruguayo de Meteorología y del Sistema Nacional de Emergencias, y seguir las recomendaciones oficiales ante riesgo de incendios y de cianobacterias.

Además, sugirió acompañar y mantener contacto con personas mayores o con enfermedades crónicas que vivan solas, como una forma de prevención adicional durante los días de calor intenso.