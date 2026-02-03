Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / BOMBEROS

Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en Piedras Blancas

El cuerpo fue encontrado sobre las 9:14 horas de este martes en las calles Azotea de Lima y Teniente Galeano

3 de febrero 2026 - 14:22hs
Cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE

Cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE

Captura de video de Redes sociales

Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en barrio Piedras Blancas, confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador.

De acuerdo con el parte oficial, el cuerpo fue encontrado sobre las 09:14 de este martes en las calles Azotea de Lima y Teniente Galeano.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue visto por vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

Más noticias
Sirena policial
POLICIALES

Homicidio en Florida: un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la plaza San Cono

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
CASA ABANDONADA

Encontraron un cuerpo en una casa de Maldonado: la Policía investiga si se trata de un hombre que estaba desaparecido desde el lunes

Personal del Destacamento de Bomberos de Casavalle concurrió al lugar, donde ya se encontraba trabajando la Policía.

Allí contrataron la presencia de un cuerpo sin vida dentro del transformador y llevaron adelante los trabajos de extracción en coordinación con personal policial y de UTE.

Tras esto, el cuerpo de la víctima, quien permanece sin identificar, fue trasladado al Instituto Técnico Forense (ITF) para su identificación.

En la escena de los hechos trabajó personal policial, de Bomberos y efectivos de Policía Científica, que se encargaron de llevar adelante las pericias correspondientes.

Temas:

cuerpo hombre Piedras Blancas Bomberos UTE

Seguí leyendo

Las más leídas

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos