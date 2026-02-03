Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en Piedras Blancas

Cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE

Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en barrio Piedras Blancas , confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador.

De acuerdo con el parte oficial, el cuerpo fue encontrado sobre las 09:14 de este martes en las calles Azotea de Lima y Teniente Galeano .

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue visto por vecinos, quienes alertaron a las autoridades .

Personal del Destacamento de Bomberos de Casavalle concurrió al lugar, donde ya se encontraba trabajando la Policía .

Allí contrataron la presencia de un cuerpo sin vida dentro del transformador y llevaron adelante los trabajos de extracción en coordinación con personal policial y de UTE.

Tras esto, el cuerpo de la víctima, quien permanece sin identificar, fue trasladado al Instituto Técnico Forense (ITF) para su identificación.

En la escena de los hechos trabajó personal policial, de Bomberos y efectivos de Policía Científica, que se encargaron de llevar adelante las pericias correspondientes.