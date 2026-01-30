Dólar
/ Nacional / CASA ABANDONADA

Encontraron un cuerpo en una casa de Maldonado: la Policía investiga si se trata de un hombre que estaba desaparecido desde el lunes

Se realizó la extracción de tejidos para confirmar la identidad del fallecido ya que su vestimenta coincide con la de un hombre que fue denunciado como ausente

30 de enero 2026 - 9:56hs
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
La Policía de Maldonado trabaja en el caso. Nahuel Marichal

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada de este viernes en el barrio Maldonado Nuevo, en el patio de una casa abandonada, y la Policía investiga si corresponde a una persona denunciada como ausente desde el pasado lunes 26 de enero.

Según la información policial, sobre las 00:20 el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre la presencia de una persona caída en una vivienda ubicada en Bartolomé Howel, entre Miguel Martínez y Caracara, que se encontraría en avanzado estado de descomposición.

Al lugar concurrió personal de la Seccional Sexta y de la Unidad de Respuesta Policial Móvil, que constató el fallecimiento de un hombre. En la escena trabajó Policía Científica, que realizó los relevamientos correspondientes.

De acuerdo a la información primaria, no se encontraron indicios de violencia sobre el cuerpo, extremo que deberá ser confirmado por el médico forense a cargo de la autopsia.

Asimismo, se realizó la extracción de tejidos para confirmar la identidad del fallecido ya que su vestimenta coincide con la de un hombre que fue denunciado como ausente en la ciudad de Maldonado desde el 26 de enero.

La Jefatura de Policía de Maldonado adjuntó la foto de la búsqueda de la persona en cuestión.

