La grave lesión que sufrió al marcar un gol el campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Andrés Ferrari, que lo deja afuera de la temporada en España

El Sporting de Gijón de España confirmó este lunes, mediante un comunicado oficial, que el delantero uruguayo Andrés Ferrari sufre una fractura en el peroné de la pierna izquierda, lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y por la que se perderá el resto de la temporada.

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El club rojiblanco informó de que el futbolista fue "operado a última hora este lunes en el Hospital Covadonga" y permanecerá de baja durante un periodo prolongado, por lo que no podrá volver a jugar este curso con el equipo gijonés que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

La lesión se produjo durante el encuentro disputado este domingo ante el Castellón en El Molinón, en una acción en la que el atacante anotó gol al rematar un centro de Guille Rosas y chocó con el guardameta rival .

A consecuencia del impacto, el delantero no pudo apoyar la pierna izquierda y tuvo que ser sustituido inmediatamente tras anotar el tanto que había adelantado al conjunto asturiano en el partido.

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Andrés Ferrari en Sporting de Gijón Andrés Ferrari en Sporting de Gijón

Ferrari fue trasladado directamente al hospital para ser atendido y posteriormente regresó a El Molinón, donde recibió el apoyo de sus compañeros y de los empleados del club.

El delantero, de 23 años, se encontraba cedido en el Sporting procedente del Sint-Truiden belga hasta final de temporada.

Andrés Ferrari presentado en Sporting Andrés Ferrari presentado en Sporting

Además, el club asturiano dispone de una opción de compra sobre el jugador, cuyo futuro queda ahora condicionado por el periodo de recuperación tras la lesión.

ferrari-jpg..webp Andrés Ferrari AFP

EFE