Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Andrés Ferrari, fue presentado con un espectacular coche de la firma italiana homónima en su nuevo club de España; mirá el video

El delantero de 23 años pasa cedido hasta final de temporada procedente del Sint-Trond belga

23 de enero 2026 - 10:24hs

Andrés Ferrari presentado en Sporting

Sporting de Gijón, club de la Segunda División del fútbol español del Grupo Orlegi, ha anunciado este viernes el fichaje del delantero centro uruguayo Andrés Ferrari, que llega cedido hasta final de temporada procedente del Sint-Trond belga.

El punta, de 23 años y con pasaporte italiano, cuenta con experiencia en el fútbol español, concretamente en la Segunda División, tras militar en la estructura del Villarreal.

uruguay-jpg..webp
Andrés Ferrari celebra el segundo de Uruguay ante Irak
Andrés Ferrari celebra el segundo de Uruguay ante Irak

Ferrari fue internacional sub 20 con Uruguay, proclamándose en 2023 como campeón del mundo de su categoría.

Tal y como anunció el club mediante un comunicado, el acuerdo incluye una opción de compra al término del periodo de cesión.

Joaquín Sosa tuvo un gran debut con la camiseta de Nacional en la final ante Rentistas
FÚTBOL

El campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Nacional que con solo 23 años, jugará en su noveno club

Andrés Ferrari celebra su gol para la sub 20 ante Irak
URUGUAYOS

Fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay, se fue a Europa y está cerca de sumarse a un nuevo club de España que pujó por él con Werder Bremen alemán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealSporting/status/2014644275498381716&partner=&hide_thread=false

Sporting informó que el futbolista ya se unió esta mañana a la dinámica de la primera plantilla tras superar el reconocimiento médico y le deseó "el mayor de los éxitos en su nueva etapa como jugador sportinguista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealSporting/status/2014669654430552247&partner=&hide_thread=false

Para el vídeo de su presentación en redes sociales, el futbolista entró en El Molinón al volante de un clásico vehículo de la famosa marca italiana Ferrari para posteriormente enfundarse su nueva camiseta con el dorsal '9' a la espalda.

Captura de pantalla 2026-01-23 101844

EFE

Temas:

Uruguay Andrés Ferrari Ferrari

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
TEMPORADA 2026

Top tres de clubes con mayores deudas para iniciar la temporada 2026: Wanderers, Peñarol y Cerro

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
TEMPORADA 2026

El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

Eduardo Darias
PEÑAROL

Eduardo Darias no jugó en Peñarol contra Colo Colo por una inflamación en la rodilla: se espera su evolución para el clásico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos