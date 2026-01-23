El campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Andrés Ferrari, fue presentado con un espectacular coche de la firma italiana homónima en su nuevo club de España; mirá el video

Sporting de Gijón , club de la Segunda División del fútbol español del Grupo Orlegi, ha anunciado este viernes el fichaje del delantero centro uruguayo Andrés Ferrari , que llega cedido hasta final de temporada procedente del Sint-Trond belga.

El punta, de 23 años y con pasaporte italiano, cuenta con experiencia en el fútbol español, concretamente en la Segunda División, tras militar en la estructura del Villarreal.

Ferrari fue internacional sub 20 con Uruguay, proclamándose en 2023 como campeón del mundo de su categoría.

Tal y como anunció el club mediante un comunicado, el acuerdo incluye una opción de compra al término del periodo de cesión.

Sporting informó que el futbolista ya se unió esta mañana a la dinámica de la primera plantilla tras superar el reconocimiento médico y le deseó "el mayor de los éxitos en su nueva etapa como jugador sportinguista".

Para el vídeo de su presentación en redes sociales, el futbolista entró en El Molinón al volante de un clásico vehículo de la famosa marca italiana Ferrari para posteriormente enfundarse su nueva camiseta con el dorsal '9' a la espalda.

