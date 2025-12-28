Dólar
El campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Nacional que con solo 23 años, jugará en su noveno club

Pese a su corta edad, parece ir por un récord, ya que constantemente cambia de club, pese a sus buenos rendimientos

28 de diciembre 2025 - 12:06hs
Joaquín Sosa tuvo un gran debut con la camiseta de Nacional en la final ante Rentistas
Joaquín Sosa tuvo un gran debut con la camiseta de Nacional en la final ante Rentistas Camilo dos Santos

El zaguero fraybentino Joaquín Sosa, quien fuera campeón de la Copa Libertadores de América sub 20 con Nacional en 2018, llegó a un acuerdo con Colo Colo, uno de los grandes del fútbol chileno, y así, jugará en su noveno club en su carrera con tan solo 23 años.

Sosa jugó solamente un partido con los tricolores y fue la final del Campeonato Uruguayo 2020, que por la pandemia mundial por coronavirus se disputó en 2021, y se coronó campeón.

Aquella tarde del 7 de abril de 2021 en el Complejo Rentistas, el técnico de entonces, Martín Ligüera lo hizo ingresar a los 30 minutos por el lesionado Agustín Oliveros, en una línea de cuatro que quedó conformada por Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal y él.

Un paseo por el mundo del fútbol

Nacional lo cedió luego a Rentistas a préstamo y posteriormente, a Liverpool.

Desde allí, su ficha fue comprada por Bologna de Italia. Los tricolores lo vendieron por € 1,7 millones (US$ 2 millones) luego de haber jugado 59 minutos.

En 2023, luego de haber jugado más de una decena de partidos con los italianos, pasó a Dinamo Zagreb de Croacia con el que ganó la liga de ese país.

El año pasado defendió a Montreal, un club canadiense que no forma parte de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos -como hay otros-, y en este 2025 jugó en Reggiana de Italia y luego en Independiente Santa Fe de Colombia.

De esta manera, Joaquín Sosa, con solo 23 años, jugará en su noveno equipo.

