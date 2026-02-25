Dólar
El famoso entrenador que renunció a una selección a 106 días del Mundial 2026 para cuidar a su hija

Se acerca la Copa del Mundo y un combinado se quedó sin su director técnico

25 de febrero 2026 - 17:21hs
El entrenador holandés Dick Advocaat fue fundamental para la clasificación al Mundial.

Getty Images

La selección de Curazao está en su mejor momento para vivir su primera Copa del Mundo de su historia en el Mundial 2026 para el que faltan 106 días para el inicio y su técnico, el holandés Dick Advocaat, renunció en las últimas horas.

El domingo 14 de junio jugará contra Alemania en el Houston Stadium a la hora 14 de Uruguay.

Su grupo está integrado además por Costa de Marfil y Ecuador. Pero la proeza alcanzada gracias a su rendimiento en las Eliminatorias de la Concacaf tendrá un ausente de peso en el banco de suplentes debido a la renuncia de su entrenador al cargo por motivos familiares.

El por qué de la renuncia de Advocaat

“Dick Advocaat ha dejado su cargo de manera inmediata como director técnico de la selección nacional de fútbol de Curazao. El técnico holandés llevó recientemente al equipo a la próxima Copa Mundial de la FIFA. El entrenador de 78 años ha decidido dedicar toda su atención a su hija, quien enfrenta problemas de salud”, confirmó la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) a través de un comunicado publicado en redes sociales. Será reemplazado por otro compatriota, Fred Rutten.

En su último mensaje a los hinchas, Advocaat explicó los motivos de su partida: "Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol. Por eso, esta es una decisión natural", comenzó diciendo.

Y agregó: "Aún así, extrañaré mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial fue uno de los momentos más importantes de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del personal y de los miembros de la junta que creyeron en nosotros".

Advocaat Mundial 2026 Alemania Curazao

