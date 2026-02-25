¿Cómo salieron los cuatro clásicos que dirigió Andrés Matonte que vuelve a conducir un Nacional vs Peñarol?

Andrés Matonte será el árbitro central del clásico que Nacional y Peñarol jugarán este domingo en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Será el quinto clásico para el juez internacional de 37 años.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Promovido a Primera en 2017, Matonte tuvo en 2019 la responsabilidad de impartir justicia en su primer clásico.

Fue por la final del Torneo Clausura en la que Nacional ganó 2-0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

El tricolor formó con Luis Mejía, Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Matías Viña; Rafael García, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez, Matías Zunino, Gonzalo Castro, Matías Zunino y Gonzalo Bergessio. El entrenador era Álvaro Gutiérrez. Ingresaron durante el decurso del partido Sebastián Fernández, Pablo Barrientos y Thiago Vecino.

CLAUSURA La jugada que todo Cerro pidió la expulsión de Christian Oliva de Nacional por el Torneo Clausura y el árbitro Andrés Matonte mostró tarjeta amarilla; mirá el video

FÚTBOL URUGUAYO Hinchas de Peñarol se acordaron de Andrés Matonte por el penal que le cobró a Palmeiras y el que no le pitó a Eric Remedi el pasado domingo; mirá las imágenes

Peñarol formó con Thiago Cardozo, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Matías De los Santos, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Luis Acevedo y Lucas Viatri. El DT era Diego López. Entraron Fabián Estoyanoff, Marcel Novick y Xisco Jiménez.

Matonte expulsó a Enzo Martínez a los 67'.

Su segundo clásico lo dirigió el 3 de febrero de 2021 y fue por el Torneo Clausura 2020 que se había pospuesto por la pandemia.

Empataron 0-0 en el Campeón del Siglo.

Por Peñarol jugaron Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Jonathan Urretaviscaya, David Terans, Facundo Torres; Matías Britos. El DT era Mauricio Larriera.

Por Nacional lo hicieron Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Emililiano Martínez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Pablo García. Dirigía Jorge Giordano.

Matonte echó al Cebolla Rodríguez en exagerada apreciación y a Armando Méndez.

Ese mismo año, pero el 31 de octubre, volvió al Campeón del Siglo para otro amargo 0-0 correspondiente al Torneo Clausura.

Peñarol jugó con Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini; Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, nuevamente con Larriera.

Nacional lo hizo con Martín Rodríguez; Armando Méndez, Mathías Laborda, Diego Polenta, Christian Almeida; Matías Zunino, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonzo Trezza; Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio. El DT ya era Martín Ligüera.

En esa ocasión no hubo expulsados.

En el Clausura de 2022, nuevamente le tocó intervenir a Matonte para un clásico que Nacional ganó en el Gran Parque Central 3-1 con goles de Mathías Laborda y Camilo Cándido más un golazo de Luis Suárez, descontando Kevin Méndez para los visitantes.

Nacional, bajo el comando de Pablo Repetto, alineó a Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Léo Coelho, Leandro Lozano; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alronzo Trezza, Camilo Cándido; Franco Fagúndez y Luis Suárez.

Peñarol lo hizo con Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Yonatthan Rak, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Nicolás Milesi; Ignacio Laquintana, Kevin Méndez, Brian Lozano; Lucas Viatri bajo la égida de Leonardo Ramos.

No hubo expulsados.