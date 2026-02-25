Dólar
CLÁSICO

¿Cómo salieron los cuatro clásicos que dirigió Andrés Matonte que vuelve a conducir un Nacional vs Peñarol?

Mirá las estadísticas de los cuatro clásicos que dirigió Andrés Matonte cuyo último clásico fue el 4 de setiembre de 2022

25 de febrero 2026 - 17:59hs
Andrés Matonte&nbsp;

Andrés Matonte 

Foto: Leonardo Carreño

Andrés Matonte será el árbitro central del clásico que Nacional y Peñarol jugarán este domingo en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Será el quinto clásico para el juez internacional de 37 años.

Promovido a Primera en 2017, Matonte tuvo en 2019 la responsabilidad de impartir justicia en su primer clásico.

Fue por la final del Torneo Clausura en la que Nacional ganó 2-0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

El tricolor formó con Luis Mejía, Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Matías Viña; Rafael García, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez, Matías Zunino, Gonzalo Castro, Matías Zunino y Gonzalo Bergessio. El entrenador era Álvaro Gutiérrez. Ingresaron durante el decurso del partido Sebastián Fernández, Pablo Barrientos y Thiago Vecino.

Peñarol formó con Thiago Cardozo, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Matías De los Santos, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Luis Acevedo y Lucas Viatri. El DT era Diego López. Entraron Fabián Estoyanoff, Marcel Novick y Xisco Jiménez.

Matonte expulsó a Enzo Martínez a los 67'.

Su segundo clásico lo dirigió el 3 de febrero de 2021 y fue por el Torneo Clausura 2020 que se había pospuesto por la pandemia.

Empataron 0-0 en el Campeón del Siglo.

Por Peñarol jugaron Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Jonathan Urretaviscaya, David Terans, Facundo Torres; Matías Britos. El DT era Mauricio Larriera.

Por Nacional lo hicieron Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Emililiano Martínez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Pablo García. Dirigía Jorge Giordano.

Matonte echó al Cebolla Rodríguez en exagerada apreciación y a Armando Méndez.

Ese mismo año, pero el 31 de octubre, volvió al Campeón del Siglo para otro amargo 0-0 correspondiente al Torneo Clausura.

Peñarol jugó con Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini; Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, nuevamente con Larriera.

Nacional lo hizo con Martín Rodríguez; Armando Méndez, Mathías Laborda, Diego Polenta, Christian Almeida; Matías Zunino, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonzo Trezza; Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio. El DT ya era Martín Ligüera.

En esa ocasión no hubo expulsados.

En el Clausura de 2022, nuevamente le tocó intervenir a Matonte para un clásico que Nacional ganó en el Gran Parque Central 3-1 con goles de Mathías Laborda y Camilo Cándido más un golazo de Luis Suárez, descontando Kevin Méndez para los visitantes.

Nacional, bajo el comando de Pablo Repetto, alineó a Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Léo Coelho, Leandro Lozano; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alronzo Trezza, Camilo Cándido; Franco Fagúndez y Luis Suárez.

Peñarol lo hizo con Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Yonatthan Rak, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Nicolás Milesi; Ignacio Laquintana, Kevin Méndez, Brian Lozano; Lucas Viatri bajo la égida de Leonardo Ramos.

No hubo expulsados.

Andrés Matonte Nacional Peñarol Gran Parque Central

