El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Hinchas de Peñarol se acordaron de Andrés Matonte por el penal que le cobró a Palmeiras y el que no le pitó a Eric Remedi el pasado domingo; mirá las imágenes

La acción hizo que parciales aurinegros recordaran la jugada que ocurrió el pasado domingo en el Campeón del Siglo

25 de septiembre 2025 - 11:15hs

Andrés Matonte y el penal que le cobró Palmeiras y el que no le cobró a Eric Remedi 

Hinchas de Peñarol que estaban siguiendo el partido Palmeiras vs River Plate de este miércoles por la Copa Libertadores reaccionaron al ver que el penal que cobró para los locales el juez del partido, el uruguayo Andrés Matonte, por un agarrón a Facundo Torres en el cierre del encuentro.

Este miércoles en San Pablo, Facundo Torres se metió al área en velocidad y fue derribado por Marcos Acuña por un toque en la parte superior del cuerpo del uruguayo, desestabilizándolo cuando iba a patear.

hijo de p...: todo river plate exploto contra el arbitro uruguayo andres matonte tras la eliminacion de la copa libertadores; mira el video
COPA LIBERTADORES

"Hijo de p...": todo River Plate explotó contra el árbitro uruguayo Andrés Matonte tras la eliminación de la Copa Libertadores; mirá el video

Los jugadores de River Plate increpan a Andrés Matonte
COPA LIBERTADORES

Mariano Closs y Diego Latorre criticaron el arbitraje de Andrés Matonte en el partido de River; mirá lo que dijeron

Por la acción, recibió la segunda amarilla y fue expulsado el lateral argentino.

Luego, el penal para Palmeiras lo convirtió en gol “el Flaco” José Manuel López, que no tuvo suficiente con ello y segundos después volvió a anotar con un tiro inatajable que cerró la puerta a cualquier posibilidad de que River reaccionara.

River Matonte

"Se nos termina yendo el partido de las manos", lamentó el técnico visitante, Marcelo Gallardo.

El compromiso terminó con las pulsaciones arriba para los argentinos, con los jugadores y el cuerpo técnico reclamándole airadamente al árbitro en los últimos minutos.

Además, Matonte fue criticado por Mariano Closs y Diego Latorre en la trasmisión del partido.

Los jugadores de River Plate increpan a Andrés Matonte

La jugada de Remedi

El penal a Facu Torres trajo recuerdo de la jugada de Eric Remedi el pasado domingo en el Campeón Del Siglo.

Ese día el volante se metió al área de Juventud y fue derribado también por un toque arriba, pero Matonte ni el VAR entendieron que era penal, lo que generó un fuerte reclamo de los aurinegros, que luego ganaron el partido.

Eric Remedi de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

