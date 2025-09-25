Hinchas de Peñarol se acordaron de Andrés Matonte por el penal que le cobró a Palmeiras y el que no le pitó a Eric Remedi el pasado domingo; mirá las imágenes

Hinchas de Peñarol que estaban siguiendo el partido Palmeiras vs River Plate de este miércoles por la Copa Libertadores reaccionaron al ver que el penal que cobró para los locales el juez del partido, el uruguayo Andrés Matonte, por un agarrón a Facundo Torres en el cierre del encuentro.
La acción hizo que los parciales aurinegros recordaran la jugada que ocurrió el pasado domingo en el Campeón del Siglo cuando el mismo árbitro no pitó penal a Eric Remedi, en una situación muy parecida.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EPLargento/status/1971037029661278591&partner=&hide_thread=false
Este miércoles en San Pablo, Facundo Torres se metió al área en velocidad y fue derribado por Marcos Acuña por un toque en la parte superior del cuerpo del uruguayo, desestabilizándolo cuando iba a patear.
Por la acción, recibió la segunda amarilla y fue expulsado el lateral argentino.
Luego, el penal para Palmeiras lo convirtió en gol “el Flaco” José Manuel López, que no tuvo suficiente con ello y segundos después volvió a anotar con un tiro inatajable que cerró la puerta a cualquier posibilidad de que River reaccionara.
"Se nos termina yendo el partido de las manos", lamentó el técnico visitante, Marcelo Gallardo.
El compromiso terminó con las pulsaciones arriba para los argentinos, con los jugadores y el cuerpo técnico reclamándole airadamente al árbitro en los últimos minutos.
Además, Matonte fue criticado por Mariano Closs y Diego Latorre en la trasmisión del partido.
River Matonte
Los jugadores de River Plate increpan a Andrés Matonte
AFP
La jugada de Remedi
El penal a Facu Torres trajo recuerdo de la jugada de Eric Remedi el pasado domingo en el Campeón Del Siglo.
Ese día el volante se metió al área de Juventud y fue derribado también por un toque arriba, pero Matonte ni el VAR entendieron que era penal, lo que generó un fuerte reclamo de los aurinegros, que luego ganaron el partido.
20250921 Eric Remedi de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
Eric Remedi de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
FOTO: Enzo Santos/FocoUy