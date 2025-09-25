"Hijo de p...": todo River Plate explotó contra el árbitro uruguayo Andrés Matonte tras la eliminación de la Copa Libertadores; mirá el video

River Plate quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores , luego de perder 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque en Brasil y caer por 2-1 en condición de local en Buenos Aires , en un partido que tuvo protagonismo el árbitro uruguayo Andrés Matonte por sus polémicas decisiones.

Una vez finalizado el encuentro, todos los futbolistas de River Plate en el campo , e incluso los que estaban en el banco de suplentes, fueron a reclamarle a Matonte por jugadas puntuales, al punto que los policías tuvieron que intervenir para proteger el colegiado uruguayo ante la bronca del equipo argentino.

El futbolista que más enojado se mostró fue Maxi Salas, autor del 1-0 parcial, quién se aprecia claramente en la imágenes que dice "hijo de puta" a Matonte y que sus propios compañeros no podían controlarlo, al punto que intervino también Marcelo Gallardo para separar y calmar a sus jugadores.

El uruguayo tuvo un polémico rendimiento a lo largo del encuentro con decisiones pequeñas, las faltas conocidas como "las chiquitas". La acumulación de esas decisiones hizo que poco a poco se le vaya escapando el partido de las manos.

Con el resultado 1-1 y un global de 3-2 a favor del elenco local, el encuentro se estaba desarrollando con un final incierto y que estaba para cualquiera. River, que tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de Weverton, se mantenía expectante y acechaba el área rival. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el minuto 85, cuando el árbitro uruguayo cobró infracción a favor del equipo brasileño por una supuesta mano de Facundo Colidio.

River Matonte Los jugadores de River Plate increpan a Andrés Matonte AFP

Bruno Fuchs ejecutó el tiro libre rápidamente y habilitó a un Facundo Torres que se lanzó en ataque. Acuña, quien ya estaba amonestado, volvió de forma desesperada y terminó sujetando al uruguayo. Andrés Matonte sancionó la pena máxima y expulsó al lateral izquierdo de la selección argentina, quien ya estaba amonestado por su empujón a Vitor Roque.

Todos los futbolistas de River le reclamaron efusivamente al árbitro, aludiendo que no había dado la orden para que el juego se repusiera e incluso que la infracción por mano de Colidio que había sancionado no era correcta.

Otro de los errores que cometió Matonte, que posteriormente se retractó, fue que amonestó a Maxi Salas en una acción en el segundo tiempo y le mostró la tarjeta roja, como si fuese la segunda amarilla para el argentino. No obstante, Matonte se equivocó y Salas no estaba amonestado anteriormente, por lo que cambió su decisión.

Marcelo Gallardo apuntó contra el arbitraje

En conferencia de prensa posterior, el entrenador de River Plate responsabilizó a Matonte y la sensación de que el partido fue "tendencioso": "Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso, se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión... Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido", dijo.

"Se reclamó que no era mano (de Colidio). Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento porque cobra algo que no ve, porque está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla, y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y después hay una mezcla de todo: de él que no supo llevarlo y, en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, que no nos puede pasar", agregó Gallardo.