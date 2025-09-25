El insólito papelón de Once Caldas: los jugadores se subieron al techo del ómnibus a agitar antes del partido con Independiente del Valle y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle lo hizo de nuevo. Se volvió a vestir de Matagigantes y, contra todo pronóstico, acabó con el sueño de Dayro Moreno y su Once Caldas en cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles, donde el Atlético Mineiro se clasificó a semifinales al ganar con un gol en los descuentos.

El Matagigantes ecuatoriano, dos veces campeón de la Sudamericana, en 2019 y 2022, se enfrentará en semifinales al Galo, el único representante brasileño en el torneo tras la eliminación el martes del favorito Fluminense a manos de Lanús.

El partido tuvo un insólito momento en la previa cuando jugadores de Once Caldas, sumamente motivados para el encuentro, se subieron al techo del ómnibus para agitar junto a los hinchas que los esperaban en el recorrido al estadio.

“Hoy hay que ganar”, cantaron, lo que luego no ocurrió en el campo de juego.

Matagigantes y aguafiestas

En una dramática definición por penales, Del Valle se vistió de aguafiestas y en un estadio Palogrande de Manizales vestido con sus mejores galas acabó con el sueño de su héroe, Dayro Moreno.

El veterano atacante de 40 años, único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, estaba viviendo en esta Sudamericana una segunda juventud en el fútbol.

Pero su ilusión fue abruptamente cortada.

"Esto es un fracaso, la verdad", dijo Dayro Moreno al finalizar el partido y pidió "disculpas" a la hinchada. "Toca ahorita tener cabeza fría y pensar en lo que viene", agregó desconsolado y con la voz quebrada.

Y es que todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete de Moreno había ganado 2-0 en Quito. Pero Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el golero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al Matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.

"Vinieron festejando"

Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle, fue consultado tras el partidos sobre la llegada de Once Caldas al estadio. “Me contaron cómo vivieron lo jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan", señaló.

"Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”.

Ahora se cruzará con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Mineiro con lo justo

Acechado por el descenso en la liga brasileña, donde está a tres puntos de la zona roja, el Atlético Mineiro ha puesto toda la carne en el asador para ganar la Copa Sudamericana y de esa manera clasifica a fase de grupos de la Libertadores del año próximo.

Sin embargo, el desafío no viene siendo fácil y este miércoles sufrió para eliminar al Bolívar en la Arena MRV, en Belo Horizonte, y avanzar a semifinales.

Un gol de cabeza del veterano Bernard en el minuto 90+1 le dio la victoria al Galo por 1-0, suficiente tras el empate 2-2 en la ida la semana pasada en La Paz.

Cuando parecía que la llave se iba a penales, en el minuto 90+1 Gustavo Scarpa lanzó un centro desde la derecha y Bernard remató de cabeza en el área pequeña y le dio la victoria al Mineiro.

Estadio vacío

Otro Matagigantes este año, Alianza Lima, se la jugará el jueves de visita ante Universidad de Chile en el cierre de los cuartos de final.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", dijo Paolo Guerrero, histórico delantero del equipo inca.

Alianza Lima logró salir vivo de la ida en su casa, el estadio Alejandro Villanueva, en un partido en el que La U mereció el triunfo.

"Espero que este empate haya servido", declaró resignado el DT argentino Gustavo Álvarez, que sueña con llevar a la U. de Chile a su segundo título de Sudamericana, tras el ganado en 2011.

Ahora definirá la eliminatoria sin su gente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, desde las 21:30 locales.

El club chileno fue sancionado con 14 partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin sus hinchas, tras los violentos enfrentamientos entre ellos y los de Independiente, en el partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad, causó 19 heridos y provocó la descalificación de los Diablos Rojos.

Esa falta de apoyo puede jugar a favor de Alianza Lima, que este año ya eliminó en marzo en la segunda fase de la Libertadores a Boca Juniors en La Bombonera y al Gremio de Brasil en la Arena do Gremio, en Porto Alegre, en los playoffs para octavos de final de la Sudamericana

Maracanazo, violencia y adiós de Renato

El martes, el Fluminense tuvo una noche de horror en el estadio Maracaná.

El tricolor carioca igualó 1-1 con Lanús y fue eliminado, en un partido marcado por incidentes entre la policía y la hinchada del equipo argentino.

Tras el traspié, se quedó sin entrenador por la renuncia de Renato Gaúcho.

"Presenté mi renuncia", dijo Renato, de 63 años, que llevó al Flu a semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA en julio.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el hincha quiere o el equipo que tiene en su cabeza", agregó con disgusto.

Fluminense's Uruguayan midfielder #17 Agustin Canobbio reacts after the Copa Sudamericana quarterfinal second leg football match between Brazil's Fluminense and Argentina's Lanus at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil on September 23, 2025. Mau Canobbio tras la eliminación de Fluminense Foto: AFP

El Maracanazo de Lanús, que había ganado en la ida 1-0, se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67, tras la apertura a los 20 minutos del uruguayo Agustín Canobbio para el Fluminense.

Lanús espera en semifinales al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

