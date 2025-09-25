"Quién pondría el dinero para el Estadio Centenario, no tengo idea": Orsi habló del encuentro con Infantino y dijo que es "difícil imaginar" el Mundial 2030 con 64 equipos

El presidente de la República, Yamandú Orsi , consideró “muy bueno” el encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , este martes en la Torre Trump de Nueva York , en el marco de su visita a Estados Unidos por la Asamblea de la ONU.

Orsi y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, participaron de la reunión sobre el Mundial 2030 en la que también estuvieron el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia; de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

El mandatario contó este jueves detalles de la reunión. “Yo quería escuchar qué es lo que pretendía la FIFA y surgió un tema extra que puede llegar a cambiar, que es la posibilidad de que participen más equipos, más países, se lo planteó la gente de Conmebol que sean 64 equipos, que se juegue una fase entera acá, y es muy difícil eso, muy difícil imaginárselo , pero Infantino está convencido que tiene que ser en Uruguay, Argentina y Paraguay el comienzo del mundial con la cantidad que sea”, dijo al programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Creo que todo por ahora sigue en un partido, el partido inaugural, y me parece que es lo más firme”, agregó.

“Lo otro es una aspiración que queda un poco lejos todavía, pero se planteo ahí”, señaló sobre la ampliación de participantes en el Mundial 2030.

La FIFA no pedirá a Uruguay “nada extraordinario”

Orsi señaó que Infantino "no venía a pedirnos a los presidentes nada extraordinario”. “Él es consciente que tenemos que destinar los dineros para hospitales y centros educativos y que mal podía hacer la FIFA en pedir recursos en el volumen que se necesitan para poder ponernos a tiro”, explicó.

Para el presidente lo que dijo el titular de la FIFA “da un poco de tranquilidad”. “No te digo que tenía temor, pero tenía la preocupación de que se nos planteara como país cifras que no podíamos llegar y no se justificarían, no se entenderían y no sería justo”.

Yamandú Orsi y Gianni Infantino en Nueva York Yamandú Orsi y Gianni Infantino en Nueva York

“Eso sirvió para entender que no nos están pidiendo un esfuerzo como Estado, peo sí la voluntad de que por lo menos el partido inaugural sea ahí”, continuó.

El mandatario reiteró que desde la Conmebol a Infantino “le plantearon la posibilidad de hacer una fase de grupos y para eso tendrían que aumentar a 64 equipos”, lo que “por única vez sería” en el Mundial 2030 en el marco de los 100 años del primer mundial FIFA en Uruguay.

“Quién pondría el dinero no tengo ni idea”

Orsi fue consultado por la obra de remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y se le mencionó una cifra estimada de US$ 160 millones para llevar adelante dicha inversión.

20240731 Así quedará el techo del Estadio Centenario para el Mundial 2030 Así quedará el techo del Estadio Centenario para el Mundial 2030 FOTO: AUF

“Ese número no lo tengo tan claro”, comentó. “Yo no sé si con ese dinero alcanza”, agregó.

Además, dijo no saber cómo se financiará la obra. “No hay que aspirar a mucho porque es carísimo. Y quién pondría el dinero no tengo ni idea, o por lo menos sé quien no lo pondría”, dijo en referencia al Estado uruguayo.

Orsi señaló que “no se puede” costear ese monto. “Una restricción fiscal como la que tenemos, cómo le explicamos a la ciudadanía. No, no”, señaló.

También recordó que en el Estadio Centenario también tiene “mucho para decir” la Intendencia de Montevideo, al ser parte de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), entidad encargada de administrar dicho escenario, que en ese sentido ya habló con el intendente Mario Bergara y coincidieron en que “no es de ahí de donde tengan que salir los recursos”.

Su opinión de Infantino y el despliegue de la Torre Trump

Orsi dio su opinión sobre Infantino tras su primer encuentro y dijo que “es alguien muy inteligente”.

También contó cómo fue la reunión. “Para llegar a la reunión fue todo un caos, y para salir hubo que quedarse adentro porque está en la Torre Trump y más arriba está Trump. Y cada vez que se mueve Trump hay un despliegue y hay que quedarse quieto”.

Eso, señaló, demuestra la importancia que le está dando Estados Unidos al fútbol, y también la FIFA a ese país, con la instalación de sus oficinas en Nueva York.