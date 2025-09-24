El giro esperado de la Liga AUF Uruguaya: empezó a aplicar sanciones a quienes no cumplen con el Manual de Competiciones, Protocolo de Seguridad y por utilizar banderas prohibidas

Los alambrados del Campeón del Siglo ya no tienen banderas colgadas y los hinchas pueden ver la cancha desde cualquier sector de las tribunas

La Liga AUF Uruguaya 2025 le dio un giro esperado a su competencia y aquello que se naturalizaba como parte del folclore uruguayo, empezar los partidos fuera de hora, esconder las pelotas en momentos en los que un entrenador quería enlentecer el juego y tapizar los tejidos de banderas, que imposibilitaba ver el partido desde la tribuna, dio paso a una nueva realidad .

Desde el Torneo Clausura, que el fin de semana disputó su octava fecha, los partidos comienzan en hora , los alcanzapelotas deben cumplir su función bajo un protocolo, los hinchas ya no pueden hacer lo que quieren en las tribunas y, mucho menos, ingresar banderas gigantes para esconderse y actuar en el anonimato para multiplicar la violencia en los estadios y que todo quede impune.

Este nuevo escenario que implementó la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que preside Álvaro Rivero , avanza en un trabajo compartido con el área de seguridad y con los tribunales de la AUF, que comenzaron a sancionar lo que antes se aceptaba como válido, aunque vulneraba sistemáticamente las reglamentaciones.

En los fallos de la sexta fecha del Clausura, la Comisión Disciplinaria aplicó multas a cinco clubes por incumplir con el Manual de Competiciones, el Protocolo de Seguridad e ingreso con banderas grandes, y también amonestó a cinco instituciones .

Entre los cinco clubes que tendrán que pagar por la indisciplina de sus hinchas en la fecha 6, la impuntualidad de sus jugadores o el accionar de sus alcanzapelotas están Nacional y Peñarol.

Los otros tres clubes que fueron multados en esa fecha: Defensor Sporting, Juventud, Torque.

Además, fueron apercibidos o recibieron una advertencia: Boston River, Cerro, Progreso, Nacional y Torque por el funcionamiento de los alcanzapelotas, y Defensor Sporting y Danubio por sus hinchas.

La multa a Nacional

Los tricolores deben pagar una multa de 40 UR por incumplimiento del estricto inicio o reinicio del encuentro, según la decisión del tribunal del 16 de setiembre, por lo ocurrido en el partido ante Racing.

Esta sanción equivale a $ 73.437,20.

La multa a Peñarol

Los aurinegros tienen que pagar 50 UR porque sus hinchas incumplieron el protocolo de seguridad en el partido ante Plaza en el Campeón del Siglo.

Al valor actual de la UR, esto equivale a $ 91.796,50.

Estas fueron las sanciones por incumplimientos:

CLUB DENUNCIA SANCIÓN Nacional Incumplimiento del estricto inicio o reinicio del encuentro 40 UR Nacional Insuficiencia en el número de alcanzapelotas apercibimiento Peñarol Protocolo de seguridad (bandera gigante) 50 UR Defensor Sporting Incumplimiento del estricto inicio o reinicio del encuentro 8 UR Juventud Incumplimiento del estricto inicio o reinicio del encuentro 20 UR Torque Incumplimiento del estricto inicio o reinicio del encuentro 8 UR Torque Insuficiencia en el número de alcanzapelotas 10 UR Torque Por no cumplir con la reglamentación en cuanto a la edad de los alcanzapelotas 5 UR Progreso Por inconducta de los alcanzapelotas apercibimiento Boston River Por incumplir el reglamento de actuación de los alcanzapelotas apercibimiento Defensor Sporting Protocolo de seguridad advertencia Danubio Protocolo de seguridad apercibimiento

Las sanciones se van incrementando en la medida que los clubes repiten sus faltas.

Un antes y un después del violento clásico de la final del Torneo Intermedio

La violencia con la que finalizó el Torneo Intermedio, en aquella final clásica que Peñarol le ganó por penales a Nacional en el Estadio Centenario, que terminó con una persona herida de gravedad como consecuencia de que los hinchas albos lanzaron una bengala náutica estableció un punto de quiebre en el fútbol uruguayo. Ese mismo día se lanzaron más de 15 bengalas náuticas durante el partido. Desde aquel domingo 6 de julio, se generó un punto de quiebre en la tribuna.

20250706 Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (12).jpeg Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional Foto: Leonardo Carreño

20241201 Hinchas, hinchada. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (31).JPG Foto: Inés Guimaraens

En el comienzo del Torneo Clausura, por las sanciones de la final clásica, Nacional disputó cuatro partidos sin público (fue local con sus hinchas recién en la octava fecha ante Liverpool) y Peñarol en dos (no pudo jugar el clásico con espectadores en el Campeón del Siglo).

20250706 Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (2).jpeg Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional Foto: Leonardo Carreño

1702498408752.webp Hinchas de Peñarol en Belvedere LEONARDO CARREÑO

Entonces el cambio en las tribunas del fútbol uruguayo, está a la vista: ya no permiten el ingreso de las banderas gigantes.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura alambrados sin banderas 1 Los alambrados del Campeón del Siglo ya no tienen banderas colgadas y los hinchas pueden ver la cancha desde cualquier sector de las tribunas Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Esto se estableció en la reunión (rezongo del ministro a los dirigentes de Nacional y Peñarol) en la que quedaron establecidas las nuevas formas en las tribunas, que ya estaban previstas, pero no se aplicaban

La AUF puso en práctica la reglamentación que estaba en vigencia, que no pueden ingresar a las tribunas banderas de hasta 1,5 metros por 1 y que no las pueden colgar de los tejidos perimetrales.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura alambrados sin banderas Foto: Dante Fernández/ FocoUy

De esa forma, las tribunas hoy lucen de otra forma, y cuando los hinchas llevan banderas de mayor tamaño, son sancionados por los tribunales, como ocurrió el fin de semana. Las sanciones se van incrementando a medida que repiten y los clubes empiezan a acumular multas por la conducta de sus hinchas.