Mauro Arambarri metió un gol para Getafe que hizo enfurecer a Mr. Chip: "Bacalá infame" escribió por un dato que dio la TV, mirá el significado de esa expresión y por qué la usó

Getafe no pasó del empate a uno ante Alavés este miércoles en el Coliseum, en la sexta jornada de LaLiga de España, pese a adelantarse con un tanto del volante uruguayo Mauro Arambarri .

El ex Defensor Sporting, de 29 años, que llegó al conjunto de la periferia de Madrid en 2017, aprovechó al minuto 63 un rechazo tras un disparo lejano de su compañero Luis Milla para hundir el balón en la red.

Pero, ocho minutos después, Ander Guevara enmudeció a los aficionados locales con un zurdazo a la salida de un córner.

Con este resultado, Getafe se sitúa en la sexta posición, con 10 puntos, mientras que Alavés es noveno con 8 unidades.

En Alavés fue suplente y no entró otro volante formado en Defensor Sporting, Carlos Benavídez, ahora llamado Carlos Protesoni.

El gol de Aramabrri generó una particular reacción del experto en estadísticas Mr. Chip quien escribió en su cuenta de X: "Arambarri, con su pierna buena, desde el punto de penalti, con el tiro ya armado, sin un solo jugador rival delante y con el portero hacia el otro palo. Y le dan un 14.8%. Menuda bacalá infame. Y lo peor de todo es que hay entrenadores que lo usan para justificar cualquier cosa".

Mr. Chip hizo el posteo sobre una foto de la jugada en la que un gráfico de la televisación del partido indicaba que el índice de probabilidad del gol de Arambarri en la incidencia era de apenas un 14,8%.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 18.19.20

Con la expresión "bacalá infame", el estadígrafo usó una palabra muy en boga entre los periodistas que cubren fútbol español.

Bacalá no es un término que no figura en la Real Academia Española pero desde que Julio Maldonado la usó por primera vez en Cadena Ser, varios la han replicado para expresar algo que es malo a un nivel estrafalario y que está muy lejos de las circunstancias para lo cual fue concebido.