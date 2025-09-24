La comisión directiva de Nacional planteó una firme postura en torno a la venta de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La comisión directiva de Nacional planteó públicamente este miércoles, día previo a la reunión del Consejo de Fútbol Profesional (CFP) de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que resolverá sobre el llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, que votará los pliegos elaborados por la AUF .

Esta decisión, que fue resuelta por la Asamblea del club en 2024, implica el apoyo a lo actuado por la AUF en torno al llamado a la licitación, mientras Peñarol aún no se pronunció, está dividido y se reunirá este jueves a la hora 9 en forma virtual para tomar posición sobre el tema.

La directiva de Nacional que preside Ricardo Vairo resolvió por unanimidad en primer lugar, “mandatar a sus representantes ante el CFP para votar afirmativamente los pliegos que presente el comité ejecutivo de la AUF ” y, en segundo término, “ negarse a votar cualquier proyecto alternativo que se presente en forma imprevista en la propia reunión de los clubes, en caso de no alcanzarse las mayorías requeridas para la validación del pliego entregado a las instituciones para su consideración en este convocatoria”.

El Consejo de Fútbol Profesional se reúne este jueves a la hora 18.30.

Los borradores de los pliegos, que los clubes recibieron la semana pasada, establecen que la AUF pretende licitar tres paquetes, uno de ellos, el de los derechos comerciales en seis sublotes con un piso de US$ 184 millones (US$ 46 millones por año).

Ahora la AUF busca cerrar esta etapa de elaboración de los pliegos, que comenzó en la segunda semana de julio y realizar el llamado abierto a interesados por los derechos del fútbol uruguayo para el período 1° de enero 2026 al 31 de diciembre 2029.

Esto decidió y comunicó Nacional:

