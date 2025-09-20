Dólar
¿Cuánto dinero quiere recaudar la AUF en los próximos cuatro años por derechos de TV del fútbol uruguayo?

La AUF ingresó en la etapa final del llamado a licitación por los derechos de TV, que pretende hacer la próxima semana

20 de septiembre 2025 - 5:00hs
Ignacio Alonso

Foto: Leonardo Carreño

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ingresó en la etapa final de los llamados a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período enero 2026 a diciembre 2029 y presentó a los clubes el borrador de los pliegos que esperan aprobar la próxima semana para publicarla e iniciar un proceso de 90 días hasta la adjudicación.

La AUF tiene contrato vigente con Tenfield hasta el 31 de diciembre.

Luego del Consejo de Fútbol Profesional (CFP) del 2 de setiembre, el último que se realizó con un borrador del pliego, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, intentó llegar a un consenso para terminar de presentar el documento final, que finalmente entregó esta semana.

El mismo lo tienen los clubes y la Comisión de Transparencia de la AUF.

¿Cuánto dinero aspira cobrar el fútbol por los derechos de TV por cuatro años?

En el borrador del pliego que recibieron los clubes que establecen los mínimos requeridos para el ciclo comercial de cuatro años (2026-2029) planteados para la AUF con una recaudación base de US$ 184.000.000 (este monto equivale a US$ 46.000.000 por año).

Esto es lo que pretende la AUF por cada uno de sus productos:

1) Derechos de TV abierta y TV por cable en Uruguay (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive), US$ 106.000.000.

2) Derechos de streaming, US$ 34.000.000.

3) Derechos de TV internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, largos, cortes, highlights, nearlive y derechos audiovisuales de resúmenes y highlights nearlive, US$ 6.000.000.

4) Derechos de esponsorización y merchandising, US$ 24.000.000.

5) Derechos comerciales de otras competiciones (fútbol amateur, juveniles, femenino, playa, sala) US$ 6.000.000

6) Live feeds y data feeds en el extranjero US$ 8.000.000.

Este monto de US$ 184.000.000 es el piso establecido por la AUF para la negociación de todos los pliegos.

