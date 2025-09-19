Escándalo en la Copa Libertadores; Conmebol admitió que Plata fue mal expulsado en Flamengo vs Estudiantes, le quitó la roja y podrá jugar la vuelta; mirá los audios del VAR

Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata de Argentina este jueves a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante un repleto Estadio Maracaná que batió todos los récords de público para enfrentamiento entre clubes desde la remodelación ocurrida para el Mundial 2014. El arbitraje del colombiano Andrés Rojas fue malo, tanto es así, que expulsó mal al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación, lo que hizo que el VAR no pudiera intervenir.

Como informó este viernes Referí, luego del encuentro, el uruguayo Matías Viña , del conjunto local, denunció al cuarto árbitro.

Este viernes por la mañana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que Gonzalo Plata de Flamengo estaba suspendido para el partido ante Estudiantes por la expulsión en Maracaná y a su vez, que cada tarjeta amarilla de las que sacó el árbitro colombiano Andrés Rojas, costará US$ 500.

Pero luego, dio a conocer los audios del VAR en los que admite que hubo error del juez del partido al expulsar a Rojas.

"Conmebol Libertadores 2025. Partido, Flamengo vs Estudiantes de La Plata. Al minuto 81, en una disputa por el balón, un atacante de casaca roja y negra juega el balón. Posteriormente, el defensor de casaca blanca patea el pie del atacante y caen ambos al piso, no configurándose infracción del atacante. El árbitro observa la acción, amonesta incorrectamente al atacante de casaca roja y negra, mostrando la tarjeta roja por doble amonestación. Cabe aclarar que, de acuerdo al protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR solo podrá intervenir en algún incidente dentro de las cuatro situaciones revisables, goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad", comienza diciendo.

b4737f86aee8e3e1898cd064a2eec933ade047bc Gonzalo Plata de Flamengo habla con Fernando Muslera de Estudiantes este jueves, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná FOTO: EFE

Y agrega: "Al no configurarse ninguno de estos incidentes, ya que no es una infracción de tarjeta roja directa, el VAR no puede intervenir. A continuación, los audios y videos del VAR".

Así, explica ya con los audios del VAR: "Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Ahí, no puedo entrar. Sí, fuera del área. No tengo cómo entrar ahí".

En tanto, Flamengo alzó la voz y emitió un comunicado oficial con duras críticas al arbitraje del partido contra Estudiantes: “Lo que se vio en el campo fue un desfile de equivocaciones y decisiones que superaron el límite del error humano, dejando evidente una conducción tendenciosa”.

Y añade: “Las imágenes son claras e incontestables al revelar la magnitud de los errores cometidos. Situaciones como estas no pueden ser tratadas como simples fallos, sino como un ataque directo a la integridad del torneo”.

En el comunicado, Flamengo afirma que tiene "absoluta certeza" de que la Conmebol anulará la expulsión de Plata. El club también refuerza la confianza en la seriedad de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Horas después, los medios brasileños informaron que una fuente del club carioca dio a conocer que se anuló la expulsión de Plata y que el ecuatoriano podrá jugar el encuentro de vuelta contra Estudiantes de La Plata el jueves que viene en Argentina.