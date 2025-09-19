Dólar
/ Nacional / MANIFESTACIÓN

Partido Nacional denuncia "escraches a menores y amenazas" en manifestación por Palestina cerca de la Escuela Integral

El Comité Central Israelita del Uruguay será convocado a la Comisión Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado

19 de septiembre 2025 - 16:22hs
Partido Nacional / Logo
Foto: Leonardo Carreño

El Partido Nacional manifestó su rechazo a la marcha pro Palestina llevada a cabo frente a la Escuela Integral Hebreo Uruguaya este viernes y denunciaron que hubo "escraches a menores y amenazas ante el centro educativo".

La concentración de personas con banderas palestinas fue en los alrededores del colegio privado ubicado en el barrio Pocitos, vinculado a la colectividad judía y "se suma a otras manifestaciones antisemitistas acontecidas", según los blancos.

"Criticar políticas del Estado de Israel puede ser parte legítima del debate social, pero eso no justifica atacar o amenazar a instituciones, docentes, estudiantes o comunidades que profesan la fe judía, ni convertirlos en blanco de denuncias, estigmatización o escraches por su identidad religiosa o cultural", expresó el directorio nacionalista.

El comunicado le solicita "a las autoridades competentes a que se investiguen estos hechos, sancionen responsabilidades cuando existan violaciones de derechos humanos y garanticen la protección de quienes se vean afectados".

El documento también recordó que el senador blanco Javier García convocó al Comité Central Israelita del Uruguay a la Comisión Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la cámara alta.

El documento fue firmado por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, entre otros dirigentes. El nacionalista también calificó el hecho como "inaceptable" en sus redes sociales.

"El escrache es una práctica totalitaria, y hacerlo frente a un colegio es injustificable desde todo punto de vista. Lo que sucedió es impropio de Uruguay. Somos un país de paz y de respeto a los derechos, y las autoridades deben garantizar que así siga siendo", sentenció Delgado a la vez que se solidarizó con la comunidad judía.

