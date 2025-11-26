"Quizás no debería haber ido abajo": DT de Barcelona fue crítico con Ronald Araujo tras su nueva expulsión por Liga de Campeones en la derrota 3-0 ante Chelsea

Hansi Flick, técnico del Barcelona , fue crítico con la expulsión del zaguero uruguayo Ronald Araujo y abogó porque su equipo luche más y sea más agresivo en partidos de Champions League como el que perdieron este martes contra el Chelsea por 3-0.

Como informó Referí, el riverense fue expulsado a los 44 minutos por una entrada al lateral izquierdo español Marc Cucurella, tan solo 12 minutos después de haber recibido la tarjeta amarilla en la derrota por goleada, 3-0 ante Chelsea por la Champions League.

"Empezamos muy bien el partido y tuvimos una gran oportunidad para el 0-1 con Ferrán, pero con la roja lo cambia todo . Nunca es fácil contra este equipo tan fantástico, tenemos que aceptar la derrota, pero veo muchas cosas positivas para los próximos partidos", dijo Flick en rueda de prensa.

"No es fácil contra este equipo, pero he visto muchas cosas positivas y quiero ser positivo para los próximos partidos... Nos quedan tres partidos en la Champions, nueve puntos por delante y vamos a ir a por ello y somos positivos en que podemos conseguirlo. Tenemos que trabajar en lo que hemos hecho mal, hemos recuperado a Raphinha, a Marcus, quiero ser positivo".

SELECCIÓN URUGUAYA Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

CHAMPIONS LEAGUE Una noche de pesadilla: mirá la insólita expulsión de Ronald Araujo de Barcelona ante Chelsea por la Champions League, tan solo 12 minutos después de ver la amarilla

La roja a Ronald Araujo

Sobre las razones de la derrota, Flick incidió en que el Chelsea "juega más con el cuerpo y son más dinámicos.

"Eso es lo que quiero de mi equipo. A veces podemos controlar el partido con el balón, pero aquí en la Champions, contra el segundo equipo de la Premier League, tenemos que luchar más y ser más agresivos".

Slovenian referee Slavko Vincic reaches for a red card to show to Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (C) during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea FOTO: AFP

Respecto a la tarjeta roja que recibió Ronald Araujo en el cierre de la primera parte, Flick comentó que tiene que revisarlo en video, pero que la segunda se podría haber evitado.

"En la primera amarilla no sé qué pasó, tengo que hablar con él y tengo que ver el partido de nuevo para analizarlo. En cuanto a la segunda... Quizás no debería haber ido abajo, no hacer esa entrada, sino más bien intentar guiarlo. Pero esto puede pasar en el fútbol. No era el momento ni el partido para ello".

Lo que dijo el golero Joan García

Joan García, guardameta español de Barcelona, dijo a pie de campo tras la derrota por 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge, que ha sido "muy duro" y que el gol del brasileño Estevao tras el descanso (2-0) les ha cortado "el ritmo".

"Veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, más aún después de empatar el último partido (3-3 en Brujas). Ha sido complicado, ha sido duro. Ya lo era 11 contra 11 y con uno menos hemos intentado sacar lo que teníamos dentro para intentar luchar el partido", apuntó el portero azulgrana.

Acerca del ritmo que impuso el Chelsea que entrena el italiano Enzo Maresca, explicó: "Es su estilo, ir a la presión muy arriba, meter mucha intensidad...pero 11 contra 11 las hemos tenido con situaciones buenas, pero no ha podido ser".

Sobre la expulsión del uruguayo Ronald Araújo por doble amarilla justo antes del descanso, confesó: "A nadie le gusta dejar a su equipo con uno menos, pero el mensaje del vestuario a la media parte ha sido de meter ganas y de seguir jugando y aprovechar, pero su gol pronto nada más empezar la segunda parte nos ha cortado un poco ese ritmo".

Con base en EFE