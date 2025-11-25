Una noche de pesadilla: mirá la insólita expulsión de Ronald Araujo de Barcelona ante Chelsea por la Champions League, tan solo 12 minutos después de ver la amarilla

El uruguayo Ronald Araujo vivió una noche de terror en Londres con Barcelona, ya que fue expulsado a los 44 minutos por una entrada al lateral izquierdo español Marc Cucurella, tan solo 12 minutos después de haber recibido la tarjeta amarilla en la derrota por goleada, 3-0 ante Chelsea por la Champions League.

El equipo catalán se jugaba las chances de clasificarse dentro de los ocho mejores de la fase de liga en un partido trascendente.

Ronald Araujo, como ha ocurrido últimamente, nuevamente fue señalado por dos errores que le valieron esas dos tarjetas y que lo mandaron a las duchas poco antes de que terminara el primer tiempo.

"No es la primera vez que Araujo mide mal y en un encuentro en la élite europea es señalado por sus propios aficionados y esta jornada aparece un manchón más en el historial del uruguayo como jugador de Barcelona", escribieron en la cadena SER de España.

Barcelona, después de un primer tiempo muy exigente, tenía la difícil tarea de remontar un partido prácticamente imposible y así fue.

Terminó siendo una noche de pesadilla en Londres, en la que, según los medios españoles, colaboró con su expulsión el uruguayo Ronald Araujo, quien comenzó como capitán del equipo.

La goleada de Chelsea comenzó con un gol en contra de Jules Koundé a los 27 minutos, y luego convirtieron el brasileño Estevao -un verdadero golazo- y Liam Delap.