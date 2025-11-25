Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Diego García fue condenado por la Justicia argentina por abuso sexual con acceso carnal luego de la hora 13 de este martes y de esa manera, Peñarol activa la cláusula que tiene su contrato, por lo que le rescindirá inmediatamente el mismo, y no jugará más en los aurinegros, por lo que, entre otras cosas obvias, no estará en la segunda final del domingo que viene ante Nacional que definirá el título de la Liga AUF Uruguaya.

El extremo aurinegro concurrió este martes a la ciudad de La Plata y allí el juez lo condenó por el hecho que ocurrió en 2021 con una jugadora de hockey sobre césped de Estudiantes, el mismo club al que él defendía en fútbol. Le dieron sies años y ocho meses con prisión domiciliaria a pedido de su abogado.

El fiscal había pedido ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, había reiterado en su alegato su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

La resolución de Peñarol

Como informó Referí, el propio presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, ya había sostenido que en caso de que el jugador fuera condenado, Peñarol le rescindiría el contrato, aunque pudiera apelar el fallo.

El martes de la semana pasada Ruglio lo confirmó en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".

Como contrapartida, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, dijo en la conferencia de prensa posterior al 2-2 que pretendía contar con Diego García para el clásico de la segunda final ante Nacional del próximo domingo 30 de este mes.

Consultado sobre la posibilidad de que el futbolista juegue la revancha, Aguirre indicó: "Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".