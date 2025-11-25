Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Los presididos por Ignacio Ruglio ya tenían decidido qué hacer en caso de que el extremo fuese condenado

25 de noviembre 2025 - 13:35hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

Diego García fue condenado por la Justicia argentina por abuso sexual con acceso carnal luego de la hora 13 de este martes y de esa manera, Peñarol activa la cláusula que tiene su contrato, por lo que le rescindirá inmediatamente el mismo, y no jugará más en los aurinegros, por lo que, entre otras cosas obvias, no estará en la segunda final del domingo que viene ante Nacional que definirá el título de la Liga AUF Uruguaya.

El fiscal había pedido ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Javier Méndez y Lucas Villalba de Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Además de la final del domingo por la Liga AUF Uruguaya, el importante partido que se perderán Javier Méndez y Lucas Villalba en Peñarol y Nacional

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, había reiterado en su alegato su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

La resolución de Peñarol

Como informó Referí, el propio presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, ya había sostenido que en caso de que el jugador fuera condenado, Peñarol le rescindiría el contrato, aunque pudiera apelar el fallo.

El martes de la semana pasada Ruglio lo confirmó en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".

Como contrapartida, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, dijo en la conferencia de prensa posterior al 2-2 que pretendía contar con Diego García para el clásico de la segunda final ante Nacional del próximo domingo 30 de este mes.

Consultado sobre la posibilidad de que el futbolista juegue la revancha, Aguirre indicó: "Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".

Temas:

Diego García Ignacio Ruglio Peñarol Nacional Liga AUF Uruguaya clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Reunión clave este martes: el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y la crisis con los jugadores en un momento de definiciones

Franco Fumero, Flavia Lanza, Santiago Clark y Déborah Rodríguez 
ATLETISMO

Con la presencia de Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, Peñarol ganó la primera Copa Nacional de Clubes de Atletismo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos