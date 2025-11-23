Diego Aguirre valoró el empate de atrás de Peñarol ante Nacional y dijo: "Por cómo se dio el partido, el empate nos deja cerca de todo"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, destacó la gran levantada que su equipo mostró este domingo para empatarle 2-2 a Nacional luego de arrancar 2-0 abajo a los 34 minutos de juego.

El partido correspondió a la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025. El domingo se definirá el certamen a la hora 16.30 en el Gran Parque Central, solo con hinchas de Nacional.

"Fue un partido con muchos cambios, tuvimos errores puntuales en el primer tiempo que los pagamos muy caros y el equipo por ahí se descontroló y nos costó bastante. Después lo terminamos empatando merecidamente y ceo que hicimos merecimientos para hacer el tercer gol. Esperábamos ganar hoy, no lo conseguimos, pero por cómo se presentó el comienzo el empate deja todo para definir el domingo que viene. Veremos" comenzó diciendo Aguirre en conferencia de prensa.

"Pasaron cosas: la pérdida de jugadores importantes , pero estamos preparados y los jugadores que tengan que estar, tienen la confianza total por parte mía y la tranquilidad de que van a rendir. Estamos bien y sentimos que es posible lograr el objetivo que es salir campeones", agregó.

Peñarol perdió por expulsión a Javier Méndez y además terminaron lesionados Lucas Hernández y Pedro Milans al tiempo que Nahuel Herrera se vio obligado a abandonar el campo de juego en apenas 4 minutos por una lesión en el hombro.

Aguirre destacó la importancia del gol de Matías Arezo sobre el filo del primer tiempo, cuando Nacional se había mostrado muy superarior y estaba 2.0 arriba en el marcador.

"Ese gol en la última jugada del primer tiempo nos dio una inyección anímica. El equipo en el segundo tiempo jugó bien, controlamos el juego, dominamos, generamos situaciones. Fue muy importante haber conseguido ese descuento. Nos queda esa bronca de no haber podido concretar y haber ganado, pero queda todo por pasar, va a ser un partido obviamente difícil, pero también creemos mucho en lo que nosotros podemos hacer", manifestó.

"Estos son partidos diferentes a todos. Es verdad que nos sorprendió o fueron inesperados esos goles, que era muy difícil poder remontar y revertir, pero por cómo se dio el partido, el empate nos deja cerca de todo. Va a ser difícil, pero creo que nos vamos de alguna forma fortalecidos por cómo pudimos superar la adversidad que se presentó en el primer tiempo.

Sobre la inclusión de Gonzalo Carneiro y Christian Ebere como titulares en Nacional, la Fiera dijo : "Era información que los medios manejaban y nosotros también como una posibilidad. No fue una sorpresa, era información que se daba como muy posibles. No nos sorprendió, lo que sí cambió fue la característica de los jugadores porque tanto Ebere como Carneiro presionan mucho, son muy intensos y cambió lo que venían haciendo anteriormente. Es lo que pasó y tenemos que prepararnos para todo lo que podamos hacer nosotros y lo que vaya a presentar al rival".

Aguirre fue consultado por lo que más le gustó del equipo y lo que menos le gustó.

"Voy a hablar de los bueno", anticipó: "A los 30 minutos del primer tiempo perdíamos 2-0 y no encontrábamos los caminos para revertir ese momento tan duro que estábamos pasado. No solo empatamos sino que estuvo la sensación de que incluso con un hombre menos, generamos, fuimos a buscar y estuvimos cerca. Destaco el estado anímico del equipo para superar la adversidad y sentir que podemos ganar".

"En los goles de ellos puede haber de las dos cosas", dijo sobre los errores de Peñarol en defensa y las virtudes del muy buen comienzo de Nacional en ataque. "Nacional con sus tres volantes presionó bien y se encontró con los goles. Puede estar el mérito de la presión, es válido, pero se dieron circunstancias de que se encontraron dos goles arriba y en ese momento estaba complicado porque teníamos que ir a buscar y exponernos defensivamente. Si el resultado hubiera sido adverso y si el resultado era negativo, hoy las cosas iban a estar mucho más complicadas. Hoy, 90 minutos pasaron, terminó el primer tiempo, falta el segundo y vamos a ir a jugar sabiendo que se va a definir el año, pero también que tenemos jugadores de jerarquía y personalidad como para poder perfectamente lograr el objetivo", agregó.

"Este equipo ha superado adversidades y ha revertido situaciones complicadas, esperemos que podamos estar a la altura y hacer un muy buen partido para lograr el campeonato. Vamos a llegar bien, más allá de alguna ausencia que podamos tener, convencidos de que se puede", manifestó el DT.

El "ojalá" de Diego Aguirre por la situación jurídica de Diego García

Aguirre manifestó que puso a Diego García buscando una conformación del equipo más ofensiva en comparación a lo mistrado el domingo de la semana pasada ante Liverpool, por la semifinal del torneo. Con su ingreso, salió Jesús Trindade, un cambio que Aguirre confesó que lo "costó mucho" hacer.

"Sentíamos la obligación, por jugar acá (en el Campeón del Siglo), de tener que ganar y proponer un juego más ofensivo y optamos por jugar con Diego que creo que hizo un buen partido, fue una decisión táctica, me costó mucho dejar fuera del equipo a Jesús Trindade que venía rindiendo muy bien, pero fue algo puramente táctico para buscar una variante más ofensiva".

Consultado sobre la posibilidad de que García juegue el domingo la revancha, Aguirre manifestó: "Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".

El jugador espera para este martes el veredicto de la justicia argentina en un juicio de abuso sexual por un hecho ocurrido en 2021 cuando jugaba en Estudiantes de La Plata. Si el resultado del fallo es condenatorio, Peñarol le rescindirá contrato más allá de que el futbolista apele la sentencia.

Sobre si el cambio táctico de sacar a uno de los volantes de contención del equipo fue determinante de los goles que Peñarol tomó en el primer tiempo, Aguirre respondió: "Es muy relativo, puede ser o no, porque fueron situaciones puntuales que no pasan por tener dos o tres volantes, fueron errores que cometimos que nos costaron los goles, no creo que sean por haber jugado con un volante menos".

"Generamos muchas situaciones de gol y eso está bien, marcamos dos goles, pudimos remontar un resultado, peleamos contra ese momento duro donde sentís que se te puede escapar el partido y sería bastante complicado si hubiéramos perdido hoy, nos vamos tranquilos sabiendo que está todo por definirse", enfatizó.

Elogios para Leo Fernández

"Leo hizo un muy buen partido. En el comienzo nos costó a todos entrar en el juego, pero Leo fue creciendo con el partido, fue siendo totalmente decisivo no solamente por el gol sino porque participó en cantidad de jugadas que generamos. Es una muy buena noticia tener a Leo en un muy buen momento y ojalá pueda repetir el domingo", manifestó Aguirre.

Referí lo destacó como el mejor jugador de Peñarol dando un concepto similar al que después brindó Aguirre en la conferencia.

Diego Aguirre dijo que Lucas Hernández está prácticamente descartado

"Herrera tuvo una caída y un problema en el hombro, no sé si va a estar el domingo que viene, no pude hablar con el médico (Daniel Zarrillo). Lo evaluaremos en estos días Pedro (Milans) sintió una fatiga, tampoco sé si va a estar. Lucas (Hernández) tuvo un problemita en la rodilla que creo que es más difícil que pueda estar, Lucas me parece que no, pero vamos a esperar a los próximos días", afirmó Aguirre.

"Es probable que Jesús juegue el domingo", adelantó Aguirre.

El entrenador siempre es muy medido para dar información de los jugadores lesionados, por lo que la mención de Lucas ya determina que esté descartado. El jugador venía tocado en la rodilla y la misma se le trancó al despejar un balón sobre la banda marcando a Lucas Villalba. Terminó jugando de centrodelantero porque no podía correr y tuvo que ser retirado, al final, por dos compañeros que lo ayudaban a apoyar.

Aguirre dijo que pensó en cambiar a Javier Méndez en el entretiempo, porque tenía amarilla, pero no mencionó el insólito error que cometió el zaguero y que posibilitó el 2-0, obra de Gonzalo Carneiro: "Sí, se me pasó por la cabeza, pero también estaba con amarilla Nacho Sosa y Diego García, lo manejé pero a veces no es lineal que porque tengas un jugador con amarilla lo tengas que sacar. Lamentablemente perdimos a Javier, pasó y ya está. Ahora a rearmar el equipo e ir por todo en ese partido que va a ser muy..." Aguirre hizo una pausa para buscar el adjetivo y terminó diciendo: "Lindo".