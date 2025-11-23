Uno por uno de Nacional en el clásico en el Campeón del Siglo: Ebere los enloqueció, pero no fue suficiente, y sorprendentemente Mejía jugó mal

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El nigeriano Christian Ebere fue una de las sorpresas que presentó Jadson Viera en el clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo, que empataron 2-2 con Peñarol, y fue la figura del primer tiempo , en el que enloqueció a sus rivales. Sin embargo, no fue suficiente para que los tricolores pudieran sostener la ventaja (2-0) que habían logrado.

Nacional se apagó, Mejía sorprendentemente jugó mal y el entrenador no encontró revulsivos en los titulares ni en los cambios para hacer reaccionar a sus futbolistas.

Carneiro y Juan Cruz de los Santos fueron los socios ideales de Ebere en el primer tiempo.

Así fue el uno por uno de Nacional:

Luis Mejía (4): el peor clásico que se recuerda del golero panameño. En su primera intervención realizó una gran atajada, a los 18 minutos, para desviar un remate desde afuera del área de Diego García. En los minutos agregados del primer tiempo despejó con los puños un centro de Leo Fernández y diluyó el peligro. A los 53 minutos cometió un grueso error que terminó en el gol Leo Fernández, tras un potente remate desde afuera del área del 10. A los 60 minutos desvió con problemas un tiro libre de Leo Fernández. Después de esas jugadas, Mejía nunca se mostró seguro.

Luis Mejía en Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya Luis Mejía sufre el momento en que el remate de tiro libre de Leo Fernández se estrella en el palo FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Emiliano Ancheta (4): Peñarol atacó poco por su zona y en el primer tiempo le hizo la tarde más sencilla, pero en el final del primer tiempo cometió una falta innecesaria a Ignacio Sosa que le permitió a Peñarol iniciar la reacción. Con esa falta generó una pelota quieta cerca del área de Nacional. Esa jugada terminó en el descuento aurinegro.

Sebastián Coates (5): Durante el primer tiempo prácticamente no fue exigido. Se quedó parado en la jugada del gol de Peñarol en el final del primer tiempo. De cabeza pudo convertir un gol.

Julián Millán (6): mantuvo un duelo con Arezo y le ganó casi toda la tarde hasta que a los 83 minutos, cuando el delantero se iba al arco y lo derribó antes de ingresar al área grande. Fue amonestado. Completó un buen trabajo. Fue el mejor del fondo.

Diego Romero (4): el lateral izquierdo tuvo algunas dificultades con Milans en el primer tiempo, y een el segundo tiempo la pasó terrible: Leo Fernández se estacionó en su sector y el defensa tuvo serios problemas para resolver frente a la calidad del 10 de Peñarol. El entrenador de Nacional no ajustó el equipo como para blindar esa zona. Por otro lado, a los 77 minutos ejecutó un tiro libre al borde del área que se fue apenas por arriba del travesaño. A los 84 cerró mal y Gularte apareció a sus espaldas, solo, pero remató afuera de frente al arco.

Luciano Boggio (5): se paró en el campo como volante por afuera, por derecha. En el gol del empate de Leo Fernández defendió mal el volante tricolor y dejó solo al 10 de Peñarol para que lanzara el cañonazo de zurda. Dos minutos después recibió una tarjeta amarilla.

Christian Oliva (5): hizo un gran primer tiempo, mantuvo el equilibrio del mediocampo, y luego perdió el control en el segundo período

Lucas Rodríguez (6): de lo más destacado en la primera mitad con un despliegue físico que le permitió estar en todos lados. Se complementó muy bien con Oliva. En el segundo tiempo se agotó.

20251123 Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Juan Cruz de los Santos (6): se paró como volante por afuera, por izquierda. Estuvo muy atento al juego que podía hacer Ebere y a los espacios que dejaba Carneiro. Eso se vio desde el primer minuto y a los nueve convirtió el 1-0, luego de recibir un pase del nigeriano.

20251123 Christian Ebere de Nacional ante Peñarol por la primera final de la Liga AUF Uruguaya Christian Ebere de Nacional ante Peñarol por la primera final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: @Nacional

Christian Ebere (8): fue la gran sorpresa de Jadson Viera. El nigeriano enloqueció a Peñarol. Se paró al costado de Carneiro y apareció indistintamente por derecha o por izquierda. Comenzó en buena forma. En su primer desborde por derecha, en un mano a mano con Nahuel Herrera, el defensa cayó solo al piso y sufrió una lesión en su brazo derecho que lo obligó a salir de la cancha. El delantero aprovechó un error defensivo de Peñarol (intentaron salir jugando e Ignacio Sosa le entregó para atrás una pelota a Remedi), presionó al volante, le robó el balón y entregó al medio para que Juan Cruz de los Santos convirtiera el primero. A los 36 minutos aprovechó otro error de Peñarol, ahora de Javier Méndez, quien intentó rechazar la pelota y se cayó encima del balón. Robó y asistió a Carneiro para el 2-0. Cuando el delantero se quedó sin resto físico se apagó Nacional.

20251123 Gonzalo Carneiro abraza a Juan Cruz De los Santos en Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Gonzalo Carneiro abraza a Juan Cruz De los Santos en Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gaston Britos/FocoUy

Gonzalo Carneiro (6): a los 22 minutos sufrió un fuerte golpe de Javier Méndez en el tobillo izquierdo, que el árbitro debió sancionar con tarjeta roja para el aurinegro (solo lo amonestó). Después de ser atendido durante cuatro minutos por la sanidad de Nacional, volvió a jugar con dificultades para caminar. Le costó volver a insertarse en el partido. Fue amonestado a los 35 minutos. A los 36 minutos recibió un pase de Ebere, con un movimiento acomodó la pelota para poner el 2-0. Por otra parte, defendió muy mal la última pelota del primer tiempo que terminó en el gol de cabeza de Arezo, con el que Peñarol inició la remontada.

Lucas Villalba (3): ingresó a los 57 por Juan Cruz de los Santos. A los 90 minutos fue amonestado, por una infracción y un movimiento innecesario, y se perderá la última final por haber llegado a la quinta amonestación. Además, cuando terminó el partido, por protestar recibió la segunda amarilla y fue expulsado.

Nicolás López (4): ingresó a los 71 por Ebere. En la última jugada del partido pudo convertir el gol del triunfo cuando leyó bien la jugada, anticipó un mal pase del golero aurinegro y su remate se estrelló en el palo. Quedó demostrado que su rendimiento no justifica la titularidad.

Maximiliano Gómez (4): saltó a la cancha a los 71 por Carneiro. En la primera pelota que tocó recibió una falta de Javier Méndez, que terminó en segunda tarjeta amarilla para el rival y el zaguero se retiró expulsado.

Mauricio Pereyra: ingresó a los 88 por Lucas Rodríguez. El entrenador lo puso para intentar ordenar a su equipo, que solo jugaba al pelotazo.

Exequiel Mereles: ingresó a los 88 por Luciano Boggio.