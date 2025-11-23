Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol vs Nacional EN VIVO: los dos van por un triunfo vital en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Seguí EN VIVO la primera final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol vs Nacional en la que ambos quieren pegar primero y llevarse una victoria

23 de noviembre 2025 - 14:24hs
EN VIVO

Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo desde la hora 16.30 en lo que será la primera de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo solo con hinchas aurinegros, y con entradas agotadas, en los que ambos quieren llevarse una victoria vital.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

El probable equipo de Peñarol que puede llevar a que sea el último partido de Diego García en el club

En los aurinegros se lesionó Jesús Trindade y todo indica que su lugar lo ocupará Diego García, como se informa en este link. El martes, el extremo debe estar en La Plata por el juicio en su contra por supuesto abuso sexual, y si lo encuentran culpable, no jugará más en los carboneros, ya que le rescindirán el contrato.

Los jugadores de Nacional fueron al banderazo de sus hinchas

Los hinchas tricolores, como se puede leer en este link, concurrieron el sábado al Gran Parque Central para vivar a los futbolistas.

Las camisetas ya aguardan por los jugadores de Peñarol en el vestuario

Los utileros de Peñarol arribaron bien temprano y las casacas aurinegras aguardan por los futbolistas para esta final clásica ante Nacional.

Estos son los jugadores convocados por Jadson Viera en Nacional

El técnico tricolor dio a conocer su lista para la final clásica:

Estos son los futbolistas convocados por Diego Aguirre en Peñarol

El DT carbonero dio la lista de convocados para la final clásica:

Los controles en los accesos y en las rutas son mas fuertes de lo habitual

El Ministerio del Interior tiene a más de 900 policías a lo largo de distintos puntos de Montevideo para el operativo del clásico y los controles en los accesos al Estadio Campeón del Siglo son más fuertes de lo habitual.

Así está el Campeón del Siglo a esta hora

El estadio aurinegro abrió sus puertas, pero el público ingresa de a poco.

peñarol
El Estadio Campe&oacute;n del Siglo de Pe&ntilde;arol

El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

Ya se abrieron las puertas del Estadio Campeón del Siglo

Los hinchas y socios de Peñarol quienes arribaron temprano, ya están ingresando al Estadio Campeón del Siglo para ver la final ante Nacional.

Por dónde ver el clásico entre Peñarol vs Nacional

El partido de la primera final de la Liga AUF Uruguaya se puede ver en VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Javier Burgos será el árbitro del clásico

El juez del partido designado fue Javier Burgos.

20250126 Javier Burgos Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (16).jpeg
Javier Burgos

Javier Burgos

Comienza la cobertura de la primera final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol vs Nacional

Aquí se inicia la cobertura de Referí del primer encuentro definitorio entre los dos grandes.

