Peñarol vs Nacional EN VIVO: los dos van por un triunfo vital en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Live Blog Post

El probable equipo de Peñarol que puede llevar a que sea el último partido de Diego García en el club

En los aurinegros se lesionó Jesús Trindade y todo indica que su lugar lo ocupará Diego García, como se informa en este link. El martes, el extremo debe estar en La Plata por el juicio en su contra por supuesto abuso sexual, y si lo encuentran culpable, no jugará más en los carboneros, ya que le rescindirán el contrato.