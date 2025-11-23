Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo desde la hora 16.30 en lo que será la primera de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo solo con hinchas aurinegros, y con entradas agotadas, en los que ambos quieren llevarse una victoria vital.
Peñarol vs Nacional EN VIVO: los dos van por un triunfo vital en la primera final de la Liga AUF Uruguaya
