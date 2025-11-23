Diego García apunta a titular en Peñarol ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya en el que puede ser su último partido en el club por el juicio en su contra
El martes, el futbolista deberá comparecer ante el juzgado penal de La Plata y allí se sabrá si es condenado o no por abuso sexual
23 de noviembre 2025 - 10:40hs
Diego García y Emiliano Ancheta
Foto: Leonardo Carreño
Peñarol ya está pronto para jugar el primer clásico final por la Liga AUF Uruguaya este domingo desde la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo en un encuentro muy esperado y con mucha expectativa, al que concurrirán solamente hinchas aurinegros. Diego García seguramente será titular en sustitución del lesionado Javier Trindade.
En ese contexto, Diego García ocupará su lugar, según comentó una fuente del club a Referí.
El equipo titular de Peñarol ante Nacional para la final formará -de no haber nada nuevo- con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Diego García; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.
Así lo confirmó el martes de esta semana que termina el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".
En ese contexto, si el martes Diego García es condenado, este del domingo ante Nacional, será su último partido en Peñarol, por más que pueda apelar la sentencia.