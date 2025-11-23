Diego García apunta a titular en Peñarol ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya en el que puede ser su último partido en el club por el juicio en su contra

Peñarol ya está pronto para jugar el primer clásico final por la Liga AUF Uruguaya este domingo desde la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo en un encuentro muy esperado y con mucha expectativa, al que concurrirán solamente hinchas aurinegros. Diego García seguramente será titular en sustitución del lesionado Javier Trindade.

Como informó este sábado Referí, Trindade se lesionó y no estará en el encuentro contra los tricolores.

En ese contexto, Diego García ocupará su lugar, según comentó una fuente del club a Referí.

El equipo titular de Peñarol ante Nacional para la final formará -de no haber nada nuevo- con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Diego García; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Puede ser el último partido de Diego García

El martes 25 de noviembre, Diego García deberá estar en La Plata para escuchar el veredicto del juez en el juicio en su contra por denuncia de un abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer.

Como informó Referí, existen tres escenarios en caso de que sea declarado culpable.

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Además, solicitaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable por parte del juez.

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, reiteró su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

El escenario más probable que se maneja en la prensa argentina, es que el futbolista sea condenado, pero, como la sentencia es apelable, no quede firme.

De esa manera, el futbolista seguirá como condenado, pero puede volver a Uruguay.

20250706 Diego García Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (22).jpeg Diego García Foto: Leonardo Carreño

Pero como informó Referí, lo que sí cambiará es su situación con Peñarol, ya que si es condenado, por más que pueda apelar, igualmente quedará libre del club.

Así lo confirmó el martes de esta semana que termina el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".

En ese contexto, si el martes Diego García es condenado, este del domingo ante Nacional, será su último partido en Peñarol, por más que pueda apelar la sentencia.