Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego García apunta a titular en Peñarol ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya en el que puede ser su último partido en el club por el juicio en su contra

El martes, el futbolista deberá comparecer ante el juzgado penal de La Plata y allí se sabrá si es condenado o no por abuso sexual

23 de noviembre 2025 - 10:40hs
Diego García y Emiliano Ancheta

Diego García y Emiliano Ancheta

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol ya está pronto para jugar el primer clásico final por la Liga AUF Uruguaya este domingo desde la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo en un encuentro muy esperado y con mucha expectativa, al que concurrirán solamente hinchas aurinegros. Diego García seguramente será titular en sustitución del lesionado Javier Trindade.

En ese contexto, Diego García ocupará su lugar, según comentó una fuente del club a Referí.

El equipo titular de Peñarol ante Nacional para la final formará -de no haber nada nuevo- con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Diego García; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya y por dónde verlo

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PEÑAROL

Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"

Puede ser el último partido de Diego García

El martes 25 de noviembre, Diego García deberá estar en La Plata para escuchar el veredicto del juez en el juicio en su contra por denuncia de un abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer.

Como informó Referí, existen tres escenarios en caso de que sea declarado culpable.

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Además, solicitaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable por parte del juez.

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, reiteró su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

El escenario más probable que se maneja en la prensa argentina, es que el futbolista sea condenado, pero, como la sentencia es apelable, no quede firme.

De esa manera, el futbolista seguirá como condenado, pero puede volver a Uruguay.

20250706 Diego García Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (22).jpeg
Diego García

Diego García

Pero como informó Referí, lo que sí cambiará es su situación con Peñarol, ya que si es condenado, por más que pueda apelar, igualmente quedará libre del club.

Así lo confirmó el martes de esta semana que termina el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".

En ese contexto, si el martes Diego García es condenado, este del domingo ante Nacional, será su último partido en Peñarol, por más que pueda apelar la sentencia.

Temas:

Peñarol Diego García Nacional Liga AUF Uruguaya abuso sexual

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
FÚTBOL

Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM

Nicolás De la Cruz en un entrenamiento con Flamengo en el Mundial de Clubes
BRASIL

La difícil situación que vive Nicolás De la Cruz con Flamengo y que lo puede complicar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal junto al senegalés Kalidou Koulibaly
ARABIA SAUDITA

Mirá los videos del gol y de la bronca de Darwin Núñez al ser sustituido en Al-Hilal, que ganó 2-1 de atrás y en la hora a Al-Fateh en la Saudi Pro League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos