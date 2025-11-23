Ricardo Vairo entró en el juego mediático de Ignacio Ruglio, reaccionó y le contestó en redes por sus posteos de este sábado previo al clásico Peñarol vs Nacional

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo , una de las personas que normalmente se muestra muy tranquila, esta vez reaccionó a un estado de Whatsapp que subió el titular de Peñarol, Ignacio Ruglio, este sábado a la tarde, en el que coloca un video de una entrevista suya hablando de los árbitros del clásico entre Peñarol vs Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya de este domingo, y le contestó a su manera.

"Juegan con el '9' de regalo las finales (escribió en alusión a Maximiliano Gómez y la polémica jugada del final contra Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el Parque Franzini) y ponen los árbitros que ellos quieren, unos crack", empezó escribiendo Ruglio.

Y agregó: "Y después tenés que escuchar que si tenemos pruebas, las tenemos que presentar y que no hay tal sistema que los empuja. Las pruebas...".

Y allí Ruglio subió otro estado de Whatsapp, como si fuera una de esas "pruebas", con un audio de una nota a Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional, del miércoles de esta semana.

Según Vairo, de cara a las finales contra Peñarol, dijo lo siguiente en Pasión Tricolor: "Tenemos los árbitros que dentro de todo, queríamos tener en los partidos. Esa es la realidad".

Y consultado si ahora en esta final también, el presidente de Nacional contestó: "Sí, sí".

La respuesta de Ricardo Vairo a Ruglio, sin nombrarlo

Ricardo Vairo dejó pasar las horas del sábado y finalmente, le contestó a Ignacio Ruglio a través de su cuenta de X (ex Twitter), por el estado de Whatsapp que había subido.

Sin nombrarlo, pero en clara alusión a lo que había hecho el presidente de Peñarol, a la hora 21.31 de este sábado, Vairo escribió: "Si después de 5 años de Presidencia tuviera que poner un estado como el que leí hoy, seguro le adjuntaba mi carta de renuncia!!!".

Hacia cuatro meses y medio que Vairo no tuiteaba nada desde su cuenta, ya que es un ámbito que utiliza poco.

Aquí se puede ver su posteo: