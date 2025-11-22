Mirá los videos del gol y de la bronca de Darwin Núñez al ser sustituido en Al-Hilal, que ganó 2-1 de atrás y en la hora a Al-Fateh en la Saudi Pro League

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a ser un futbolista fundamental para Al-Hilal que este sábado en las primeras horas de la tarde de Uruguay, le ganó trabajosamente como local 2-1 a Al-Fateh por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Hacía casi un mes que el exfutbolista de Liverpool de Inglaterra y de Peñarol, entre otros, no jugaba en su club debido a una nueva lesión.

Por la misma, se perdió poder jugar con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa la doble fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos, como informó Referí.

El futbolista tuvo una lesión de rodilla que lo llevó a estar varios días en fisioterapia y en el gimnasio y volvió para este partido.

VENEZUELA El Chino Recoba fue presentado como nuevo técnico de Deportivo Táchira de Venezuela, luciendo la camiseta aurinegra, y con un estadio a pleno; mirá el video

PEÑAROL Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

No jugaba desde el pasado 29 de octubre, hace ya casi un mes.

El gol y la bronca de Darwin Núñez

Fue un sábado de claroscuros para Darwin Núñez más allá de la victoria de Al-Hilal por 2-1 sobre Al-Fateh de atrás y en la hora.

El rival se puso en ventaja tras un penal muy polémico.

Sin embargo, sobre los 25 minutos, Darwin Núñez aprovechó un gran pase del senegalés Kalidou Koulibaly.

De esa manera anotó su quinto gol en ocho encuentros con Al-Hilal.

En el segundo tiempo, el delantero uruguayo marró un gol casi imposible de cabeza para lo que hubiera sido el 2-1.

Hasta que sobre los 82', el técnico italiano del equipo, Simone Inzaghi, decidió sacarlo y allí Darwin Núñez mostró toda su bronca.

Cuando pasó por el banco de suplentes tras salir, le pegó una patada a una botella de agua que voló por el aire y luego, tras sentarse, tiró, molesto, unas vendas al piso, ante la mirada atónita de algunos compañeros.

Aquí puede verse ese video: