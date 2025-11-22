Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol está prácticamente pronto para enfrentar este domingo desde la hora 16.30 a Nacional en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo y con un equipo que el técnico Diego Aguirre tenía prácticamente confirmado. No obstante, en las últimas horas, Jesús Trindade sufrió una molestia muscular y está en duda.

Como informó Referí este viernes, el técnico aurinegro ya tenía a sus 11 titulares con los que entrenó en Los Aromos y entre ellos, se encontraba Trindade junto a los otros dos volantes Ignacio Sosa y Eric Remedi.

No obstante, según pudo saber Referí, en las últimas horas, esta molestia de Trindade lo pone en duda.

La jornada sabatina fue aprovechada por Diego Aguirre en Los Aromos para seguir afiatando al equipo titular.

Según confirmó una fuente a Referí, en el lateral derecho volvió a probar a Emanuel Gularte luego de darle la titularidad a Pedro Milans.

A su vez, el puesto de Trindade fue ocupado por Diego García, factor fundamental para la levantada aurinegra ante Liverpool el domingo pasado con un golazo para el 1-1 transitorio en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

20250809 Emanuel Gularte Nicolás López Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (1) Emanuel Gularte y Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Los 11 que están en la mente del técnico son Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Si Trindade no mejora, todo apunta a que Diego García jugará por él, en tanto la única duda que quedaría es la del lateral derecho, entre Milans y Gularte.