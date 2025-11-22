Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

El entrenador de los carboneros busca alternativas en caso de que deba suplantar a un futbolista importante para el equipo

22 de noviembre 2025 - 12:14hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol está prácticamente pronto para enfrentar este domingo desde la hora 16.30 a Nacional en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo y con un equipo que el técnico Diego Aguirre tenía prácticamente confirmado. No obstante, en las últimas horas, Jesús Trindade sufrió una molestia muscular y está en duda.

20250809 Jesús Trindade y Maximiliano Gómez Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (4)
Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

No obstante, según pudo saber Referí, en las últimas horas, esta molestia de Trindade lo pone en duda.

Siguieron los trabajos este sábado

La jornada sabatina fue aprovechada por Diego Aguirre en Los Aromos para seguir afiatando al equipo titular.

El trofeo de la Copa Sudamericana
COPA SUDAMERICANA

¿A qué hora juegan hoy Lanús vs Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana, y dónde verlo?

El penal de Federico Valverde ante Atlético de Madrid
ESPAÑA

Elche vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante el Toro Rodríguez por LaLiga de España

Según confirmó una fuente a Referí, en el lateral derecho volvió a probar a Emanuel Gularte luego de darle la titularidad a Pedro Milans.

A su vez, el puesto de Trindade fue ocupado por Diego García, factor fundamental para la levantada aurinegra ante Liverpool el domingo pasado con un golazo para el 1-1 transitorio en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

20250809 Emanuel Gularte Nicolás López Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (1)
Emanuel Gularte y Nicolás López

Emanuel Gularte y Nicolás López

Los 11 que están en la mente del técnico son Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Si Trindade no mejora, todo apunta a que Diego García jugará por él, en tanto la única duda que quedaría es la del lateral derecho, entre Milans y Gularte.

Peñarol Diego Aguirre Nacional Liga AUF Uruguaya Jesús Trindade Diego García Emanuel Gularte Pedro Milans

