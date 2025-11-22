Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
El entrenador de los carboneros busca alternativas en caso de que deba suplantar a un futbolista importante para el equipo
22 de noviembre 2025 - 12:14hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol
Foto: Inés Guimaraens
Peñarol está prácticamente pronto para enfrentar este domingo desde la hora 16.30 a Nacional en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo y con un equipo que el técnico Diego Aguirre tenía prácticamente confirmado. No obstante, en las últimas horas, Jesús Trindade sufrió una molestia muscular y está en duda.
Según confirmó una fuente a Referí, en el lateral derecho volvió a probar a Emanuel Gularte luego de darle la titularidad a Pedro Milans.
A su vez, el puesto de Trindade fue ocupado por Diego García, factor fundamental para la levantada aurinegra ante Liverpool el domingo pasado con un golazo para el 1-1 transitorio en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.
Los 11 que están en la mente del técnico son Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.
Si Trindade no mejora, todo apunta a que Diego García jugará por él, en tanto la única duda que quedaría es la del lateral derecho, entre Milans y Gularte.