Diego Aguirre ya tiene el equipo titular de Peñarol para el clásico ante Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya, y busca dar la sorpresa

El entrenador carbonero busca pegar primero en estos encuentros que son determinantes para conseguir el título

21 de noviembre 2025 - 12:17hs
Leonardo Fernández y Christian Oliva

Leonardo Fernández y Christian Oliva

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrenó en la jornada de este viernes una vez más en su concentración de Los Aromos pensando en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional, que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo y el técnico Diego Aguirre ya tiene el equipo.

Los carboneros fueron cambiando las cargas físicas a lo largo de la semana.

Es que cabe recordar que el pasado domingo disputaron 120 minutos de alta tensión para ver si lograban clasificar a las finales del torneo, en un partido muy friccionado ante Liverpool que ganaron 2-1.

Mientras esto sucedía, su eterno rival, Nacional, descansó tranquilo en esa jornada, ya que se había clasificado a las finales por haber ganado la Tabla Anual.

El equipo de Diego Aguirre

En Peñarol la buena noticia es que -más allá de los lesionados de hace más de un mes- no hay nuevos para esta final del domingo ante Nacional por la LIga AUF Uruguaya.

En ese sentido, Diego Aguirre paró al equipo titular, y realizó algunas variantes para enfrentar a los tricolores.

El DT carbonero no realizó variantes con relación a los 11 que enfrentaron de entrada a Liverpool.

Esto es que entrenó con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silivera.

Aguirre probó también con Emanuel Gularte en lugar de Milans.

