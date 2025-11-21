Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

La lamentable lesión de Washington Aguerre en Independiente Medellín, que lo obligó a dejar la cancha en el comienzo de los cuadrangulares finales en Colombia; mirá el video

El exarquero de Peñarol volvió a lesionarse en pleno partido contra Junior de Barranquilla del uruguayo Alfredo Arias

21 de noviembre 2025 - 12:40hs

El arquero uruguayo Washington Aguerre volvió a lesionarse defendiendo a Independiente Medellín este jueves a la noche en el primer encuentro de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, en el que terminaron perdiendo como visitantes 1-0 ante Junior de Barranquilla del técnico uruguayo Alfredo Arias.

La lesión de Aguerre

Cuando iban 25 minutos del encuentro en Barranquilla, un delantero de Junior picó en soledad y Washington Aguerre salió de su arco y evitó el gol rival, con el encuentro aún 0-0.

De esa forma, Aguerre cayó sobre su brazo izquierdo con todo el peso de su cuerpo y debió salir de la cancha.

Luego del partido, Independiente Medellín debió volver en avión hacia su ciudad.

Este viernes, Aguerre será sometido a estudios aunque en Colombia sostienen que puede ser que se haya resentido de la lesión anterior en el hombro.

Hasta el momento, su club no informó la lesión que experimientó, ya que aguarda los resultados de los exámenes.

Washington Aguerre Colombia Independiente Medellín Liga Colombiana

