El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de Independiente Medellín y que fue considerado como "de un capitán"; mirá el video

El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de de Independiente Medellín

El golero uruguayo Washington Aguerre , ex Peñarol y actualmente en Independiente Medellín, volvió a realizarle gestos a sus hinchas en el partido en el que lograron la clasificación a la Copa Colombia el pasado lunes.

El DIM igualó 1-1 en su casa ante Envigado y logró la clasificación a la definición del torneo tras haber ganado el partido de ida de visitante por 1-0.

Cuando el partido estaba 1-1 en el segundo tiempo, uno de sus compañeros se lesiónó y tuvo que ser sustituido.

Fue en ese momento que Aguerre hizo gestos a sus hinchas para apoyar al jugador que iba a ingresar.

“¡El gesto de un capitán!”, destacaron las redes del canal Win Sports, donde indicaron que el golero “se molestó” con sus parciales.

“Washington Aguerre le pidió a la hinchada el apoyo y respaldo para el jugador Ménder García”, agregaron.

En las imágenes se ve al golero haciendo gestos y pidiendo aplausos a los hinchas.

En el primer partido de la serie, de visitante, el arquero le había pedido a los hinchas que habían viajado a alentar al equipo que lo hicieran, lo que llamó la atención en Colombia.

Tras ganar la semifinal y clasificar a la definición, Aguerre fue elegido figura del partido.

“Feliz en lo personal, una final más, pero contento porque estamos haciendo un gran año Y esperemos en diciembre darle esta alegría a la gente, que se lo merece”, dijo el golero uruguayo.