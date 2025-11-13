El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de Independiente Medellín y que fue considerado como "de un capitán"; mirá el video
13 de noviembre 2025 - 7:38hs
El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de de Independiente Medellín
El golero uruguayo Washington Aguerre, ex Peñarol y actualmente en Independiente Medellín, volvió a realizarle gestos a sus hinchas en el partido en el que lograron la clasificación a la Copa Colombia el pasado lunes.
“Feliz en lo personal, una final más, pero contento porque estamos haciendo un gran año Y esperemos en diciembre darle esta alegría a la gente, que se lo merece” Washington Aguerre, arquero de Medellín. pic.twitter.com/Rr8FFF5L2A