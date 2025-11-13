Dólar
El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de Independiente Medellín y que fue considerado como "de un capitán"; mirá el video

13 de noviembre 2025 - 7:38hs

El golero uruguayo Washington Aguerre, ex Peñarol y actualmente en Independiente Medellín, volvió a realizarle gestos a sus hinchas en el partido en el que lograron la clasificación a la Copa Colombia el pasado lunes.

Cuando el partido estaba 1-1 en el segundo tiempo, uno de sus compañeros se lesiónó y tuvo que ser sustituido.

Fue en ese momento que Aguerre hizo gestos a sus hinchas para apoyar al jugador que iba a ingresar.

COLOMBIA

Masajistas, agua helada y luz roja: Washington Aguerre mostró su rutina de recuperación tras volver a atajar; mirá los videos

FÚTBOL

La polémica que se generó con una reacción de Washington Aguerre con un gesto y un insulto a la hinchada de su equipo, Independiente Medellín; mirá el video

“¡El gesto de un capitán!”, destacaron las redes del canal Win Sports, donde indicaron que el golero “se molestó” con sus parciales.

“Washington Aguerre le pidió a la hinchada el apoyo y respaldo para el jugador Ménder García”, agregaron.

En las imágenes se ve al golero haciendo gestos y pidiendo aplausos a los hinchas.

En el primer partido de la serie, de visitante, el arquero le había pedido a los hinchas que habían viajado a alentar al equipo que lo hicieran, lo que llamó la atención en Colombia.

Tras ganar la semifinal y clasificar a la definición, Aguerre fue elegido figura del partido.

“Feliz en lo personal, una final más, pero contento porque estamos haciendo un gran año Y esperemos en diciembre darle esta alegría a la gente, que se lo merece”, dijo el golero uruguayo.

Washington Aguerre DIM Colombia

