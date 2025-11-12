Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / AUF

El mensaje de Ignacio Alonso luego del archivo de la denuncia penal contra la AUF: un intento de "desestabilizar" con un informe contable "trucho" y el dolor de haber sufrido "escraches" por una "operación"

Ignacio Alonso publicó un video luego de que Fiscalía archivara una denuncia penal contra los integrantes del comité ejecutivo de la AUF del período 2019-2023: se manifestó feliz por la decisión de la Justicia, no anunció adopción de medidas jurídicas contra los denunciantes y calificó como una "operación" y una "mentira" todo lo sucedido

12 de noviembre 2025 - 22:09hs
Ignacio Alonso

Ignacio Alonso

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, grabó un video desde Torreón, México, publicó un video a través de las cuentas oficiales de la AUF manifestando su alegría por el archivo de la causa penal que 12 clubes iniciaron contra los miembros del comité ejecutivo de la AUF del período anterior, que al igual que el actual, era presidido por Alonso.

"Recibimos la linda noticia del archivo de la causa penal expresada en nuestra contra, presentada por 12 de los 71 clubes que integran las ligas del fútbol uruguayo", comenzó diciendo un sonriente Alonso, que está acompañando a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que jugará este sábado un amistoso contra México (sábado, hora en Torreón) para luego medirse en martes, en Tampa, contra Estados Unidos.

"Desde ese momento hasta ahora nosotros no hicimos otra cosa que despejar dudas, dar la cara, responder preguntas, presentarnos ante todos los programas que quisieron hablar sobre este tema, convencidos que el origen de esta denuncia no era que desestabilizar, deslegitimar a un comité ejecutivo y a una conducción que se pararon firme en la defensa de los intereses económicos del fútbol uruguayo y que iban a entrar en un año 2025 en donde negociando desde los verdaderos valores del fútbol y desde una posición de fuerza encararan la defensa de esos intereses y eventualmente organizara una licitación como la que estamos hoy día atravesando parea vender y devolverle al fútbol todos los recursos que genera, que la mayor parte, la gran parte de los ingresos económicos del fútbol quede en el fútbol", expresó Alonso.

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

"Ese fue el gran pecado que cometió el ejecutivo anterior y que sigue cometiendo este ejecutivo, por el cual, estamos absolutamente convencidos, se motivó esta denuncia fundada también, y lo quiero recalcar, en un informe contable trucho, en un informe contable hecho maliciosamente, que expresaba que nuestra administración se había quedado con US$ 25 millones provenientes de competencias que le correspondían a las instituciones de nuestro país", agregó el titular de la AUF.

"Por suerte nosotros pudimos demostrar en todo este tiempo a través de seis informes que enviamos a Fiscalía, con la cual colaboramos durante todo el año, que todos esos recursos estaban fundamentalmente en las arcas de los propios equipos que habían denunciado. Esto lo sostuvimos durante todo el año", manifestó.

"Lamentablemente también tuvimos que soportar todo tipo de escrache, todo tipo de operación, el desfile de los denunciantes y de los operadores de la maniobra en todos los medios cercanos y no tan cercanos a los que por detrás de todo esto organizaron la denuncia", agregó.

"Nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestro propio prestigio personal, nuestro propio honor sufrió una cantidad de perjuicios", dijo Alonso.

"Por suerte, el grueso de la gente sabe bien cuál es la razón por la cual fuimos denunciados. Y más allá de los golpes que recibimos pudimos sostenernos firmes y con buen ánimo gracias en parte a todo el apoyo que recibimos en este tiempo", manifestó.

"A nuestra familia que ha sido parte del sufrimiento o de las consecuencias negativas de todas estas operaciones, agradecerles, gracias eternas por haber bancado. Se demuestra que todo esto es una mentira", remarcó.

"De ahora en más vamos a seguir con mucha tranquilidad como veníamos, defendiendo los mismos valores y los mismos intereses, sin mirar para el costado, del fútbol uruguayo. Por eso no nos van a encontrar en otra ruta que no sea la que nos han encontrado desde el principio", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFOficial/status/1988767724407841106?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

AUF Ignacio Alonso fiscalía denuncia penal

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

El mensaje de Diego Forlán al ingresar al Salón de la Fama del fútbol
URUGUAYOS

"Un premio que significa muchísimo para mí": Diego Forlán ingresó al Salón de la Fama del fútbol; mirá su saludo al no poder asistir a la ceremonia

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio
INCIDENTES

Cuánto cobró el funcionario de CAFO por ayudar a hinchas de Nacional a entrar la bengala al clásico y cómo ingresó: los detalles de la investigación

La otra toma de la falta de Maxi Gómez contra Lucas Agazzi
ARBITRAJE

El Colegio de Árbitros marcó que la jugada de Maxi Gómez "es tarjeta amarilla", dijo Marcelo de León

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos