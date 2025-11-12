El mensaje de Ignacio Alonso luego del archivo de la denuncia penal contra la AUF: un intento de "desestabilizar" con un informe contable "trucho" y el dolor de haber sufrido "escraches" por una "operación"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, grabó un video desde Torreón, México, publicó un video a través de las cuentas oficiales de la AUF manifestando su alegría por el archivo de la causa penal que 12 clubes iniciaron contra los miembros del comité ejecutivo de la AUF del período anterior, que al igual que el actual, era presidido por Alonso.

"Recibimos la linda noticia del archivo de la causa penal expresada en nuestra contra, presentada por 12 de los 71 clubes que integran las ligas del fútbol uruguayo", comenzó diciendo un sonriente Alonso, que está acompañando a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que jugará este sábado un amistoso contra México (sábado, hora en Torreón) para luego medirse en martes, en Tampa, contra Estados Unidos.

Como informó Referí este miércoles, Fiscalía archivó la denuncia aunque uno de los 12 clubes ya pidió la revisión de tal decisión.

"Desde ese momento hasta ahora nosotros no hicimos otra cosa que despejar dudas, dar la cara, responder preguntas, presentarnos ante todos los programas que quisieron hablar sobre este tema, convencidos que el origen de esta denuncia no era que desestabilizar, deslegitimar a un comité ejecutivo y a una conducción que se pararon firme en la defensa de los intereses económicos del fútbol uruguayo y que iban a entrar en un año 2025 en donde negociando desde los verdaderos valores del fútbol y desde una posición de fuerza encararan la defensa de esos intereses y eventualmente organizara una licitación como la que estamos hoy día atravesando parea vender y devolverle al fútbol todos los recursos que genera, que la mayor parte, la gran parte de los ingresos económicos del fútbol quede en el fútbol" , expresó Alonso.

"Ese fue el gran pecado que cometió el ejecutivo anterior y que sigue cometiendo este ejecutivo, por el cual, estamos absolutamente convencidos, se motivó esta denuncia fundada también, y lo quiero recalcar, en un informe contable trucho, en un informe contable hecho maliciosamente, que expresaba que nuestra administración se había quedado con US$ 25 millones provenientes de competencias que le correspondían a las instituciones de nuestro país", agregó el titular de la AUF.

"Por suerte nosotros pudimos demostrar en todo este tiempo a través de seis informes que enviamos a Fiscalía, con la cual colaboramos durante todo el año, que todos esos recursos estaban fundamentalmente en las arcas de los propios equipos que habían denunciado. Esto lo sostuvimos durante todo el año", manifestó.

"Lamentablemente también tuvimos que soportar todo tipo de escrache, todo tipo de operación, el desfile de los denunciantes y de los operadores de la maniobra en todos los medios cercanos y no tan cercanos a los que por detrás de todo esto organizaron la denuncia", agregó.

"Nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestro propio prestigio personal, nuestro propio honor sufrió una cantidad de perjuicios", dijo Alonso.

"Por suerte, el grueso de la gente sabe bien cuál es la razón por la cual fuimos denunciados. Y más allá de los golpes que recibimos pudimos sostenernos firmes y con buen ánimo gracias en parte a todo el apoyo que recibimos en este tiempo", manifestó.

"A nuestra familia que ha sido parte del sufrimiento o de las consecuencias negativas de todas estas operaciones, agradecerles, gracias eternas por haber bancado. Se demuestra que todo esto es una mentira", remarcó.

"De ahora en más vamos a seguir con mucha tranquilidad como veníamos, defendiendo los mismos valores y los mismos intereses, sin mirar para el costado, del fútbol uruguayo. Por eso no nos van a encontrar en otra ruta que no sea la que nos han encontrado desde el principio", concluyó.