"Un premio que significa muchísimo para mí": Diego Forlán ingresó al Salón de la Fama del fútbol; mirá su saludo al no poder asistir a la ceremonia

El mensaje de Diego Forlán al ingresar al Salón de la Fama del fútbol

El exdelantero uruguayo Diego Forlán ingresó al Salón de la Fama del fútbol mundial de Pachuca, México, en la ceremonia que se realizó este martes y a la que no pudio asistir, por lo que envió un mensaje que fue emitido por pantalla gigante.

“Un saludo muy especial a todos aquellos que se encuentran presentes en esta linda ceremonia que es el Salón de la Fama de Pachuca”, señaló Forlán en su mensaje.

“Lamentablemente no voy a poder estar ahí, pero quería agradecer de corazón por este reconocimiento tan importante, un premio que significa muchísimo para mí y ser parte de algo tan especial al lado de gente que ha dejado huella en el mundo del fútbol”, agregó . “Espero que sigan disfrutando de esta linda ceremonia y que sigamos compartiendo esta linda pasión que es el fútbol. Les mando un fuerte abrazo”.

Forlán, Balón de Oro en el Mundial Sudáfrica 2010 y ganador de dos Botas de Oro , forma parte de l a decimotercera generación de investidos del Salón de la Fama del Fútbol Internacional , ubicado en Pachuca, México, y avalado por la FIFA.

El uruguayo Diego Forlán El uruguayo Diego Forlán

Varias figuras distinguidas en el Salón de la Fama

El español Iker Casillas, guardameta de la selección española campeona mundial del 2010, aseguró este martes que ver al Brasil de Dunga ganar la final en Estados Unidos 1994 fue una de sus inspiraciones en el fútbol.

000-334b8vj-jpg..webp Iker Casillas con la copa del Mundo JEWEL SAMAD / AFP

"Cuando tenía 13 años vi levantar a Dunga la Copa y dije, un día quiero conseguirlo; lo cumplí 16 años después", confesó el dos veces Campeón de la Eurocopa, al ser incluido en el Salón de la fama del fútbol mundial, en Pachuca, centro de México.

Casillas y Dunga, quien agradeció a México su hospitalidad, fueron dos de los 18 nuevos miembros del recinto, que llegó hoy a 180 miembros.

MEX8377. PACHUCA (MÉXICO), 11/11/2025.- El exfutbolista brasileño 'Dunga' (i), el periodista mexicano Antonio Moreno (2-i), el colombiano René Higuita (3-i), el inglés Gary Lineker (3-d), los mexicanos Luis Flores (2-d) y Miguel España (d) y abajo el bras El exfutbolista brasileño 'Dunga' (i), el periodista mexicano Antonio Moreno (2-i), el colombiano René Higuita (3-i), el inglés Gary Lineker (3-d), los mexicanos Luis Flores (2-d) y Miguel España (d) y abajo el brasileño Milton Queiroz 'Tita' posan este martes, en una rueda de prensa previo a su ingreso al Salón de la Fama del fútbol nacional e internacional en Pachuca Foto: EFE

La velada de más de dos horas contó con varias de las principales figuras de fútbol en el siglo XX, entre ellos el colombiano René Higuita, uno de los jugadores latinoamericanos más carismáticos, mundialista en Italia 1990.

"Tengo una locura que generó una alegría que sumada a mis capacidades, llegó a cambiar una regla de la FIFA para darle más juego a los porteros. Ingresar al salón de la fama es uno de los máximos honores de mi vida", dijo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2036yyx2vgo Rene Higuita anotó 43 goles en su carrera, incluyendo tres con la selección nacional de Colombia. Getty Images

Además de Casillas, Dunga e Higuita, entraron al grupo de elegidos el uruguayo Diego Forlán, semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010, el brasileño Milton 'Tita' Queiroz, el neerlandés Ronald Koeman, seleccionador de su país, y el inglés Gary Lineker, campeón goleador en el Mundial de México 1986.

"Este premio significa más porque me lo dan en México, sede del Mundial en el que anoté seis goles, gané la bota de oro y jugué el inolvidable partido contra la Argentina de Maradona, con su 'mano de Dios' y con el golazo de golazos; yo marqué el gol que nadie recuerda", dijo Lineker en español.

El argentino Ubaldo Fillol, guardameta campeón mundial en 1978, afirmó que soñaba con formar parte de los miembros del salón y recordó a sus compañeros de la selección que derrotó a Países Bajos en la final.

Fillol rindió homenaje a varios porteros presentes y al ausente colombiano Miguel Calero, héroe del club Pachuca, fallecido en 2012.

El español José Martínez 'Pirri', leyenda del Real Madrid, es nuevo integrante inmortal en la categoría de decano, junto al goleador chileno Oswaldo 'Pata bendita' Castro y el mexicano Bernardo Hernández, símbolo del club Atlante.

Guadalupe Tovar, pionera del fútbol femenino de México, y la estadounidense Abby Wambach, máxima goleadora de la selección de su país, entraron al Salón como parte de dos generaciones distintas de mujeres grandes.

También entraron al grupo de inmortales los mexicanos Luis Flores, Miguel España, Ignacio Ambriz, Francisco Palencia y Gerardo Torrado.

Con base en EFE