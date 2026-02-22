Leonel Rocco, DT de Progreso, criticó el arbitraje de Gustavo Tejera tras la derrota con Nacional: "Lo de hoy es indignante"

El entrenador de Progreso, Leonel Rocco , criticó el arbitraje de Gustavo Tejera en el partido que su equipo perdió 1-0 con Nacional , luego de irse expulsado tras protestar la expulsión de su jugador Sebastián Cardozo .

En una rueda de prensa realizada luego del partido, Rocco apuntó contra Tejera por dos jugadas claves en el partido , en las que entiende que hubo errores del árbitro.

En primer lugar, señaló la jugada del gol de Julián Millán al final del primer tiempo: "Acá tengo en el celular, hay un trazado de líneas que es increíble. El hombro del jugador de Nacional está por encima del de Progreso . Además hay una mano", criticó Rocco, que también aseguró que el gol fue convertido pasados los dos minutos de adición que había dado el juez.

Por protestar esta jugada se fue expulsado su ayudante, e hijo , cuando estaba por arrancar el segundo tiempo. El inicio de la segunda mitad incluso se vio demorado porque el integrante del cuerpo técnico demoró en salir del campo de juego.

NACIONAL Jadson Viera tras la victoria de Nacional contra Progreso: "Siempre un partido previo a un clásico es complicado", y un periodo de pases que no cierra

EN VIVO Nacional le ganó a Progreso en Durazno con gol de Julián Millán y llega con una victoria al clásico contra Peñarol

Luego, afirmó que en principio no protestó la expulsión de Cardozo por doble amarilla, por una falta contra Maximiliano Silvera cerca del minuto 70, porque estaba "muy lejos". "Queda el jugador en el piso y nos dio tiempo para ver la tablet. Cuando veo no hay nunca contacto. Nos expulsa a un jugador de manera lamentable", aseguró el DT del gaucho.

Rocco fue expulsado tras protestar esta incidencia. "Le digo (a Tejera) '¿por qué me expulsás?'. Ahí hay cosas que a otros equipos no se la hacen, pero es más fácil hacérsela a nosotros", relató, y agregó que el árbitro "se quedó callado la boca sin decir nada".

Además, puntualizó que en el segundo tiempo Tejera dio seis minutos, pero en esa ocasión sí terminó el partido "a los seis minutos clavados", lo que a su entender muestra "una dualidad de criterio".

El entrenador lamentó que en los tres primero partidos del Apertura sufrieron "cuatro expulsiones y tres penales" en contra, pero remarcó que "lo de hoy es indignante". "Los errores no nos están permitiendo sumar puntos", alegó, recordando el penal que le cobraron en el arranque del partido contra Central Español y este encuentro, y reconociendo que fue justa la derrota contra Deportivo Maldonado.

También indicó que tras el partido habló con Andrés Cunha, que estuvo en el VAR en el encuentro de este sábado, y este le explicó que "el VAR no puede intervenir" en la roja a Cardozo, ya que no fue una expulsión directa, así como tampoco en "los minutos de descuento".