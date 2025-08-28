"Gracias por cuidarme": el emocionante recuerdo de Diego Forlán para su representante Daniel Bolotnicoff, quien murió días atrás

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán recordó este miércoles a Daniel Bolotnicoff, el representante argentino que trabajó con él en su carrera y que falleció el pasado 24 de agosto a sus 69 años tras luchar contra una enfermedad.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“Se fue Dani Bolotnicoff, el Dani! Una gran persona, amigo y representante…”, señaló Forlán en un posteo de Instagram.

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

“¡Fueron casi 30 años juntos, dimos la vuelta al mundo!”, agregó Forlán , destacando su carrera con el representante que también fue el empresario de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Maradona.

URUGUAYOS Diego Forlán y la "espinita" que le quedó "tan cerca" a la selección uruguaya en el Mundial Sudáfrica 2010: "Ahí era sólo un partido"

URUGUAYOS Los recuerdos de Diego Forlán en Atlético de Madrid, el 'uruguayo, uruguayo' y "el cariño de la gente", al ser la imagen de su carné de socios; mirá el video

El exjugador de la selección uruguaya compartió una foto de Bolotnicoff junto a uno de sus hijos.

“Gracias por tu cariño, tus consejos, por cuidarme y ayudarme a lo largo de mi vida y de mi carrera: GRACIAS ENORME!”, escribió Forlán.

“Te voy a extrañar mucho, te quiero y nunca te voy a olvidar”.