Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

"Gracias por cuidarme": el emocionante recuerdo de Diego Forlán para su representante Daniel Bolotnicoff, quien murió días atrás

"¡Fueron casi 30 años juntos, dimos la vuelta al mundo!", señaló Diego Forlán

28 de agosto 2025 - 8:39hs
Diego Forlán en su despedida
Diego Forlán en su despedida
La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán recordó este miércoles a Daniel Bolotnicoff, el representante argentino que trabajó con él en su carrera y que falleció el pasado 24 de agosto a sus 69 años tras luchar contra una enfermedad.

“Se fue Dani Bolotnicoff, el Dani! Una gran persona, amigo y representante…”, señaló Forlán en un posteo de Instagram.

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán
La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

La foto de Daniel Bolotnicoff que subió Diego Forlán

“¡Fueron casi 30 años juntos, dimos la vuelta al mundo!”, agregó Forlán, destacando su carrera con el representante que también fue el empresario de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Maradona.

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid
URUGUAYOS

Los recuerdos de Diego Forlán en Atlético de Madrid, el 'uruguayo, uruguayo' y "el cariño de la gente", al ser la imagen de su carné de socios; mirá el video

Edinson Cavani y Diego Forlán cuando compartieron partidos en la selección uruguaya
URUGUAYOS

Diego Forlán y la "espinita" que le quedó "tan cerca" a la selección uruguaya en el Mundial Sudáfrica 2010: "Ahí era sólo un partido"

El exjugador de la selección uruguaya compartió una foto de Bolotnicoff junto a uno de sus hijos.

“Gracias por tu cariño, tus consejos, por cuidarme y ayudarme a lo largo de mi vida y de mi carrera: GRACIAS ENORME!”, escribió Forlán.

“Te voy a extrañar mucho, te quiero y nunca te voy a olvidar”.

Temas:

Diego Forlán

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio
CONSEJO DIRECTIVO

El pedido de disculpas de Ignacio Ruglio y un nuevo golpe para la alianza: los entretelones de la renovación de Ignacio Sosa en Peñarol

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos