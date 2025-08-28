Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Agro / CAMPOS

MGAP detectó que la inversión en arrendamientos de tierras en el último año movilizó US$ 120 millones

El MGAP informó que durante 2024 crecieron la cantidad de contratos para arrendar tierras y la superficie considerada, pero cayó el valor medio por hectárea.

28 de agosto 2025 - 14:50hs
MGAP: nuevos indicadores en el segmento arrendamiento de tierras.

MGAP: nuevos indicadores en el segmento arrendamiento de tierras.

Juan Samuelle

Durante el último ejercicio anual completo, el de 2024, la cantidad de contratos de arrendamientos de tierras creció 11% con relación a 2023, con un total de 2.802 acuerdos, involucrando eso una superficie arrendada de 928.897 hectáreas, un 18% más comparando con el área del año anterior, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Captura de pantalla 2025-08-28 142115
Más noticias
Conaprole: captura de video remitido por la AOEC.
CONFLICTO

Nueva denuncia de Conaprole, el video del camión que llegó a Rivera y un pedido al presidente Orsi

Lechería en Uruguay: del tambo a la exportación se generan miles de empleos en la cadena de elaboración de un alimento con alta calidad y demanda.
AGROINDUSTRIA

El video del Inale que explica cómo es la lechería en Uruguay y la foto de esa agroindustria en 10 datos

El monto total de las operaciones ascendió a US$ 119.766.000, con un precio promedio de US$ 129 por hectárea por año, en ese caso con un descenso del 13,5% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el año 2023.

En el primer semestre (enero – junio) se celebraron 1.215 contratos que concentraron 413.778 hectáreas y US$ 51.058.000, promediando US$ 123 por hectárea al año.

Como se viene repitiendo desde el año 2016, el segundo semestre (julio – diciembre) obtuvo un mayor número de contratos (1.587), superficie (515.120 hectáreas) y monto (US$ 68.708.000), con un precio promedio de US$ 133 por hectárea al año, superando en 8% el valor alcanzado en el primer semestre del pasado año.

Más demanda de área: ganaderos y agrícolas-ganaderos

Los precios de los rubros que demandan más área se mantuvieron estables (Ganadería y Agrícola-Ganadero), mientras que las rentas destinadas a Agricultura de secano, Forestación y Lechería ajustaron a la baja.

La renta Arrocera, Lechero-Ganadero y Ganadero-Arrocero aumentaron su precio promedio en comparación con el ejercicio anterior.

Los precios medios de las rentas para Ganadería, Agrícola-Ganadero y Agricultura de secano fueron de US$ 81, US$ 156 y US$ 272 por hectárea al año, respectivamente.

Estos rubros acumularon casi 854.000 hectáreas (92% del área) por un monto de US$ 107 millones, representando el 89% del monto total transado en el periodo.

Captura de pantalla 2025-08-28 142545

En comparación con el año 2023, aumentó el área arrendada para los destinos Ganadería, Lechería y Agrícola-Ganadero.

Por su relevancia, los campos para Ganadería involucraron el 55% de la superficie para el año –encontrando un aumento de 36% en referencia al ejercicio anterior– con un valor promedio estable en el orden de los US$ 81 por hectárea.

Para facilitar la visualización de la superficie arrendada, se confeccionó un “mapa de calor” asociado a los centroides de los padrones arrendados en el año, destacando tres zonas en el norte, dos en el departamento de Artigas vinculados con arrendamientos Ganaderos y Arrocero-Ganadero, un foco en Rivera vinculado exclusivamente a campos de aptitud mixta agrícolaganadera, y dos zonas difusas una al noreste de Paysandú con orientación ganadera y en el centro de Soriano con arrendamientos Agrícolas y Agrícola-Ganadero.

Captura de pantalla 2025-08-28 142725

Los departamentos con más superficie arrendada

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Artigas, Salto y Tacuarembó; sumando un área de casi 280 mil hectáreas (30% del arrendamiento del año) constituyendo el 20% del monto total.

Captura de pantalla 2025-08-28 142857

Soriano, Colonia y San José fueron los departamentos con los registros de mayor precio medio de renta (US$ 252, US$ 237 y US$ 222 por hectárea, en su orden).

En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores correspondieron al departamento de Salto con un promedio de US$ 85 por hectárea al año seguido por Artigas que arrojó un precio promedio de US$ 86 por hectárea al año.

Con el propósito de mejorar la información desagregada a nivel departamental, se confeccionó un análisis de valores medios de renta para los principales rubros agropecuarios.

Captura de pantalla 2025-08-28 143015

El análisis por precio unitario

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación, sin perjuicio de ello el mayor número de operaciones y de superficie arrendada se observó en el tramo entre US$ 50 y US$ 100 por hectárea al año (asociado al destino ganadero) que acumuló algo más de 375 mil hectáreas, lo que equivale al 40% del total arrendado en el 2024.

En el extremo superior de la escala con operaciones por más de US$ 300 por hectárea, encontramos por segundo año consecutivo una disminución en el número de contratos de 409 a 295 asociado a una baja del 49% en la superficie operada (de 96.185 a 49.042 hectáreas).

Captura de pantalla 2025-08-28 143116

Por plazos (años)

El mayor número de operaciones se vinculó con los contratos a dos años, que concentraron algo más de 212 mil hectáreas. Analizando la comparación interanual se desprende que, aumentó la superficie comercializada para todos los plazos contractuales menos para los contratos a un año pasando de casi 159 mil a las 141 mil hectáreas en el año 2024.

Las rentas acordadas a 2 años y entre 4 y 5 años obtuvieron el mismo precio promedio de US$ 119 por hectárea al año, siendo las de más largo plazo las que concentraron el 27% del total de la superficie arrendada en el ejercicio 2024.

Captura de pantalla 2025-08-28 143220

En el cuadro 7 se muestra el valor de la renta teniendo en cuenta la duración del contrato y el rubro implicado.

Captura de pantalla 2025-08-28 143303

Precio de la tierra (período enero 2000 - diciembre 2024)

La serie “Precio de la Tierra” elaborada con la metodología actual tiene 25 años ininterrumpidos de difusión (desde enero de 2000 a diciembre de 2024), habiéndose registrado durante dicho lapso 55.456 contratos de arrendamiento, sobre 19,5 millones de hectáreas y por un monto total que asciende a US$ 2.189 millones.

El valor medio anual de las rentas en dicho período alcanzó a US$ 112 por hectárea al año, oscilando entre un mínimo US$ 24 para el año 2002 y un máximo de US$ 174 para el año 2014.

Captura de pantalla 2025-08-28 143324
Temas:

MGAP tierras Ganaderos

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Vecinos de Casupá contra la construcción de la represa
REPRESA DE CASUPÁ

"Nos quedaríamos sin trabajo" y "me tapan 24 hectáreas": vecinos de Casupá se manifestaron contra la construcción de la represa

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos