/ Agro / AGROINDUSTRIA

El video del Inale que explica cómo es la lechería en Uruguay y la foto de esa agroindustria en 10 datos

"La lechería uruguaya es un sistema coordinado" y "la leche es parte de nuestra identidad y alimentación", se afirma en el video institucional del Inale

28 de agosto 2025 - 5:00hs
Lechería en Uruguay: del tambo a la exportación se generan miles de empleos en la cadena de elaboración de un alimento con alta calidad y demanda.

Pexels (archivo)

Pexels (archivo)

"La lechería uruguaya es un sistema coordinado donde cada productor, cada trabajador y cada industria cumplen un rol clave", es el mensaje inicial en un video institucional elaborado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), audiovisual en el que se afirmá, además, que en Uruguay "el bienestar animal, social y ambiental son una prioridad".

Del video, disponible en YouTube, hay una versión en idioma japonés que fue difundida recientemente en la Exposición Universal de Osaka 2025, en el pabellón de Uruguay.

Otro concepto allí expuesto es que se señala que "la leche es parte de nuestra identidad y alimentación, reflejando nuestra cultura y el compromiso con una alimentación saludable".

Diez datos sobre la lechería en Uruguay

  1. Existen en Uruguay cerca de 3.000 productores de leche que ocupan el 5% del territorio nacional y producen tal volumen que pueden abastecer la demanda de más de 20 millones de personas, seis veces la población de Uruguay.
  2. Hay unas 15.000 personas que trabajan directa o indirectamente en el sector agroindustrial lechero.
  3. Durante 2024 la producción de leche remitida desde los tambos a las industria alcanzó los 2.045 millones de litros y estuvo cerca del récord de 2021 (2.118 millones de litros).
  4. Cada tambo tiene una media de 141 vacas en ordeñe, en un predio promedio de 220 hectáreas y se produce 18 litros por vaca al día en promedio.
  5. El 100% del rodeo posee trazabilidad y las razas son básicamente Holando, con Jersey y Normanda, más las cruzas.
  6. El 73% de la producción se destina a la industria y el resto es utilizada para la producción artesanal de quesos.
  7. El consumo anual per cápita de leche y/o productos lácteos equivale a 232 litros y eso es más del doble del promedio existente en el mundo.
  8. Alrededor del 75% de la leche tiene como destino la exportación.
  9. En todo 2024 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos totalizó US$ 853,9 millones y también eso está próximo al récord logrado en ese caso en 2023 (US$ 890,2 millones).
  10. Uruguay ha ocupado del séptimo al noveno sitio entre los mayores exportadores de lácteos en el mundo y coloca sus productos en más de 60 destinos (Argelia, Brasil y China son los principales).

Fuentes: Inale, FVET, ANEP, UTU, El Observador

El video institucional del Inale

Embed - El Uruguay lechero: tradición y tecnología
