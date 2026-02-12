Dólar
/ Agro / CONFLICTO

Sindicato de Conaprole decretó un paro de 24 horas inmediato en respuesta al cierre de actividades en Rivera

El Consejo Nacional de delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole decidió que este viernes 13 de febrero se realice un paro de 24 horas

12 de febrero 2026 - 17:58hs
Conaprole: paro de 24 horas este viernes 13, decidido por el consejo nacional de delegados del sindicato.

Paro en Conaprole arranca este jueves

El paro comenzará con los turnos de la noche de este jueves 12 y los reintegros se iniciarán con los turnos nocturnos de este viernes 13, se explicó a El Observador.

El paro también tiene como explicación, se señaló, la situación conflictiva en Conaprole, no solo relacionada con lo que sucede en Rivera.

El consejo también decidió convocar a una asamblea general de la AOEC para el jueves 19 de febrero, con el objetivo de analizar la situación y determinar nuevas acciones.

Finalmente, el consejo de delegados decidió facultar a la directiva del sindicato para que considere negarse a cargar productos y leche para los departamentos de Artigas y Rivera, cuyas localidades vienen siendo abastecidas por productos desde el mencionado centro de distribución.

Esto último, con base en fuentes sindicales, guarda relación con manejos inadecuados de los productos lácteos durante los meses que fueron desde que la Planta 14 dejó de industrializar y hasta que se habilitó el uso de sus instalaciones como centro de distribución.

Además, señalaron, un paro de 24 horas no genera distorsiones de tal magnitud como para que haya problemas en la recepción de la leche desde los tambos o dificultades en el abasto a la población.

