El tesoro de origen que Uruguay exporta a China: así se promociona la carne en Beijing y Shanghai

Uruguay y su apuesta a promover en China las bondades de su carne bovina.

Tesoro de origen, placer en el paladar . Esa es la frase con la que concluye un video que en poco más de un minuto explica a los consumidores chinos el diferencial que tiene la carne que Uruguay exporta a ese mercado. Esa pieza audiovisual (ver más adelante) integra un conjunto de comunicaciones en una campaña de promoción activada en China .

Según informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC), está en marcha una campaña para fortalecer la promoción y el posicionamiento de la carne uruguaya en ese mercado, lo que se potenció teniendo como contexto la visita oficial del presidente de la República, Yamandú Orsi, a la República Popular China, al frente de una delegación integrada por representantes de la industria cárnica uruguaya y de los productores.

Por ejemplo, en un conjunto de varias actividades, el 3 de febrero, coincidiendo con la celebración del 38° aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se llevó a cabo la recepción oficial al presidente Orsi en el Restaurante 024 (en Beijing), con degustación de bife ancho, lomo, asado y cordero uruguayo.

Ese restaurante, explicó el INAC, promociona los productos y la marca sectorial de carnes uruguayas.

Mensajes del INAC: alta calidad y origen natural

En Shanghai, el INAC realizó el lanzamiento oficial de la campaña de promoción de las carnes uruguayas en China 2026.

La promoción destaca el diferencial de la carne uruguaya y motiva a los consumidores chinos a elegirla por su alta calidad y su origen natural.

El mensaje de la comunicación indica que cada corte de carne uruguaya es el reflejo y el equilibrio entre la naturaleza y la tradición. A esto se suma el compromiso y la dedicación de todas las personas que forman parte de la cadena cárnica: productores, industriales, transportistas y técnicos, quienes aportan su experiencia para garantizar una calidad constante y confiable.

El contexto

En 2025, el último ejercicio anual con datos definitivos, China fue el segundo mayor destino para las carnes uruguayas, medido eso en valor, con US$ 941 millones de un total de US$ 3.250 millones, superado solamente por el mercado que conforman Estados Unidos, México y Canadá (US$ 1.065 millones).

Carne uruguaya: un tesoro

De este concepto surge la idea de la carne uruguaya como un tesoro, redefiniendo su valor y mostrando a los consumidores que es tan única como un tesoro.

La nueva campaña muestra el recorrido de la carne uruguaya: desde su origen hasta llegar a las mesas del mundo.

La pieza transmite que las carnes uruguayas son un tesoro preciado, resultado de su origen natural y del esfuerzo de quienes hacen posible esta cadena de valor única.

A partir de esta idea se definió el slogan " Tesoro de origen, un placer en el paladar".

La campaña inició el 17 de diciembre en las principales redes sociales de China. En enero (los días 16 y 20) se activó en la vía pública en dos ubicaciones céntricas de Shanghai. Uno de los soportes es un cartel impreso y el otro está compuesto por seis pantallas digitales. Además, se publicaron notas de prensa en 200 medios digitales, se informó.

La gira oficial del presidente Orsi y su comitiva, señaló el instituto cárnico nacional, le ha dado un marco mayor de comunicación y difusión a las campañas ya dispuestas para este destino, uno de los principales de la carne uruguaya.

Embed - Video Campaña INAC en China 2026

Registros de las campañas en vía pública

Embed - Campaña Carnes Shanghai- Century Square Video