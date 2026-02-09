Dólar
La expulsión de Alan Matturro a los 17 minutos en Levante, que luego perdió ante Athletic de Bilbao, y su mensaje; mirá el video

A los 17 minutos, cuando el marcador estaba 0-0, el campeón del mundo sub 20 con Uruguay vio la roja directa

9 de febrero 2026 - 11:38hs

La infracción por la que echaron a Matturro

El defensa uruguayo de Levante de España, Alan Matturro, vio la tarjeta roja durante el partido de Liga en Primera División ante Athletic Club este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao, que terminó con victoria local por 4-2.

A los 17 minutos, cuando el marcador estaba 0-0, el campeón del mundo sub 20 con Uruguay vio la roja directa por parte del juez Alejandro Muñiz Ruiz por un agarrón a Iñaki Williams cuando era último hombre.

La expulsión de Maturro condicionó el desarrollo de un duelo que parecía sentenciado a favor de los locales a falta de diez minutos y concentró emoción y goles, cuatro, en una recta final trepidante.

Este lunes, el uruguayo se expresó en redes y señaló: “Estoy tranquilo con mi trabajo y con lo que hago dentro de la cancha”.

Alan Matturro recordó la muerte de su mamá Silvana
ESPAÑA

El sentido y emotivo mensaje de Alan Matturro recordando el fallecimiento de su mamá

Alan Matturro celebra su primer gol en Europa
GOL URUGUAYO

Alan Matturro anotó su primer gol en Europa, con el que el Levante venció en la hora al Elche de Álvaro Rodríguez: mirá el video

BILBAO, 08/02/2026.- El defensa uruguayo del Levante Alan Matturro (i), ha visto tarjeta roja durante el partido de Liga en Primera División ante el Athletic Club que disputan este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
La roja a Alan Matturro del juez Alejandro Muñiz Ruiz

La roja a Alan Matturro del juez Alejandro Muñiz Ruiz

“Confío plenamente en este equipo que se está dejando la vida para revertir esta situación. Ante cualquier adversidad, seguimos unidos y esforzándonos al máximo! Vamos Levante!”, agregó el defensa que llegó en esta temporada al club.

El zaguero se perderá el próximo partido ante Valencia.

Levante, penúltimo

Athletic Club derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y sumó tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que empezaba a ser preocupante y dejan tocado a un equipo 'granota' que ve frenada su progresión y queda hundido en la penúltima posición.

La alineación del Athletic dejaba claro la trascendencia del partido para los locales. Valverde puso al mejor once posible, con los hermanos Williams, Iñaki y Nico, al frente y la relativa sorpresa de la presencia de Serrano en la banda derecha.

En el Levante Luis Castro apostó también por el equipo que había sacado la cabeza en las últimas jornadas, con la baja obligada de Matías Moreno y el camerunés Etta Eyong en punta.

Los locales salieron enchufados al partido con Serrano bullicioso, que lanzó el primer aviso en el minuto 3, e Iñaki muy participativo y creando siempre inquietud en la zaga 'granota'.

El Levante aguantó bien el primer envite rojiblanco y consiguió nivelar al juego hasta la jugada que cambió el rumbo del partido. Un forcejeo continuado entre Maturro e Iñaki Williams cuando el capitán encaraba a Ryan acabó en la expulsión del central uruguayo.

Castro recompuso el equipo metiendo a Raghouber en el centro de la zaga y en primera instancia logró frenar a un Athletic al que le faltó ritmo para encontrar espacios. En el minuto 29, sin embargo, Ruiz de Galarreta puso un balón de oro en la cabeza de Guruzeta que el delantero no desaprovechó para poner el 1-0.

Los visitantes acusaron el gol y el Athletic lanzó un nuevo golpe al Levante en un excelente balón al espacio de Iñaki sobre la carrera de Guruzeta que el goleador plasmó con temple en el segundo tanto.

Con el partido bien encarrilado, la mala noticia para los de Valverde llegó en el minuto 39 con la lesión, aparentemente muscular, de Yuri Berchiche.

Levante, lógicamente tocado, trató de no perder la cara al partido y lo intentó antes del descanso en una jugada de estrategia en la que a Iván Romero se le fue por encima del larguero un remate tras una falta sacada por Carlos Álvarez.

En la segunda mitad el partido transcurrió sin demasiados sobresaltos para el Athletic. El conjunto bilbaíno dispuso de claras ocasiones para cerrar el partido con un tercer gol que hubiera sido definitivo, pero no lo logró y acabó complicándose la vida de manera innecesaria.

En el minuto 81 Elgezabal, con un acrobático remate de media chilena que superó por alto a Unai Simón, desperezó a una afición local que ya celebraba los tres puntos. Con el 2-1 llegaron cinco minutos de incertidumbre a los que pareció poner fin Serrano en el 86 con el 3-1, pero el Levante no arrojó la toalla y Olasagasti, con una gran volea desde fuera del área, devolvió los sudores a la parroquia rojiblanca.

La afición sufrió también un susto importante tras un fuerte choque entre Unai Simón y Arriaga. El hondureño tuvo que abandonar el campo en camilla y en la prolongación derivada de esa atención médica Serrano firmó el 4-2 definitivo.

Ficha técnica:

4.- Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri (Adama, m.39); Ruiz de Galarreta (Unai Gómez, m.76), Jauregizar (Rego, m.62); Nico Serrano (Lekue, m.98), Guruzeta (Navarro, m.62), Nico Williams (Selton, m.76); e Iñaki Williams.

2.- Levante UD: Ryan; Toljan, Dela (Elgezabal, m.64), Matturro, Manu Sánchez; Pablo Martínez (Olasagasti, m.64), Raghouber (Iker Losada, m.80); Tunde, Carlos Álvarez (Arriaga, m.46, Paco Cortés, m.97); Iván Romero (Carlos Espí, m.64); y Etta Eyong.

Goles: 1-0, m.29: Guruzeta. 2-0, m.33: Guruzeta. 2-1, m.81: Elgezabal. 3-1, m.86: Serrano. 3-2, m.94: Olasagasti. 4-2, m.98: Navarro.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Expulsó con roja directa al visitante Maturro (m.17). Además, mostró cartulina amarilla a Paredes (m.66) y Rego (m.88) del Athletic y al técnico, Luis Castro (m.42), y a Toljan (m.77), del Levante.

Incidencias: Partido de la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 46.487 espectadores en las gradas.

Con base en EFE

Alan Matturro Uruguay Levante - Atlético Athletic Athletic Club

